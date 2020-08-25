安樂蝸｜30萬參考酒店豪裝290呎屋　冇地台冇閣樓冇床咁裝咗乜？

J2最新一集《安樂蝸》由主持馬俊傑、林穎彤和嘉賓張若希帶大家參觀一間290呎的蝸居，屋主暫時一人住兼是首次置業的單位，屋的玻璃窗望出去景觀不錯。不過雖然屋仔細細，卻竟然睡床也沒有一張？

單位有大玻璃窗，可以給屋主看看風景。（《安樂蝸》電視截圖）

290呎的屋用了大量黑色元素，因為屋主覺得黑色可以令他感到放鬆，原來他是參考了去旅行時住過的度假酒店的設計，難怪感覺跟酒店有點似。屋內有深灰色的水泥牆、有留言用的黑板、配上淺色木紋地板，有對比的效果。另外，單位望到海景，屋主就是看中了這一點，所以參考酒店裝上大玻璃窗，就可以給他飽覽景色。開放式廚房主要用淺色調，對正玻璃窗，所以就算單位加了深色元素，也不會太暗沉。

全屋用了大量深色元素。（《安樂蝸》電視截圖）

設計師指最大的挑戰是在有限空間劃分不同區域，有工作、娛樂、休息和客飯廳。但其實單位「一眼睇晒」，沒有睡房兼是開放式廚房，工作區其實也只是電視旁的書枱。屋內沒有閣樓或地台，儲物主要就是在電視機後面做了儲物位放工作的文件，而屋主也有幾支結他，結他盒放梳化後，衣櫃也設在梳化的上面。

屋主放了一張梳化床在廳，既是梳化，也是他的睡床。（《安樂蝸》電視截圖）

不過，由於空間小，所以屋主沒有放睡床，那他睡哪裏？原來梳化拉開就變成一張床，主持解釋︰「屋主覺得290呎，空間唔算大，如果又放梳化又放睡床，實在太掗埞，所以索性放張梳化床。」梳化床就將兩樣家俬二合為一，有朋友來的時候收起床，自己一個的時候長期拉出來也沒有問題。屋主非常捨得花錢在需要的物品上，例如一張工作用的辦公室椅子也花了一萬多元購買。至於全屋裝修，也共用了大概30萬，300呎不足來說，也算是豪裝了！

點擊下圖逐格睇︰

+ 23 + 22 + 21

同場加映︰家居．築則｜屋企竟有草牆同草地！ 兩層單位豪裝追求大自然感覺