家居．築則｜過千呎海景單位走奢華風　有水晶吊燈衣帽間都有兩個

無綫節目《家居．築則》介紹不同家居「扮靚」設計個案，最新一集的主角是一間實用面積過千呎的單位，屋主一家三口住，家居走奢華路線，用了大量華麗的元素，大家一齊看看有多奢華！

單位飯廳有齊中島和餐桌。（《家居．築則》電視截圖）

單位走偏簡約奢華風，看上去的確有很多華麗的元素，飯廳有水間吊燈、用大量雲石磚等，設計師更在不少地方加上了玻璃這個材質。廚房有一大改動，由於屋主想要一個大一點兼開放式的廚房，但原圖則的廚房狹小，所以他們把客廁打通，工人房搬到客房附近，擴大廚房。設計師做了玻璃趟門，比完全開放式的廚房多了隔油煙的好處之餘，視覺上又保留了沒有間隔的開揚感覺。

多功能房有個大衣帽間。（《家居．築則》電視截圖）

另外，很少單位有中島又有餐枱，但這個單位就有齊兩樣，原來因為屋主會用中島來做工作桌，同時又可以做吧枱，不過記者一問之下，其實中島下面有其他設施，沒有位踏腳，而且枱又矮，原來主要的「飲酒位」是在露台，看着無敵大海景品酒，真識歎！屋主是愛酒之人，飯廳放了三個大展示櫃，放酒和其他飾品，櫃面用上灰玻璃，而且刻意把櫃放在同一邊，減省位置。屋內用了大量雲石磚增加高貴的感覺，除了地板外，牆身也有，貫穿整個廳。

飯廳有盞水晶燈。（《家居．築則》電視截圖）

設計師覺得原圖則整體來說實用。而屋主提出的另一個改動是將兩間房打通，變成一間多用途房，有衣帽間，又可以做客房，更是一個閱讀區。主人房方面，裏面的套廁有齊企缸和浴缸，不過他們就不太喜歡浴缸，所以索性把套廁一分為二，另一半成了另一個衣帽間，事關他們覺得只有一個衣帽間不夠用，認真豪華！

點擊下圖逐格睇︰

同場加映︰安樂蝸｜42萬改造412呎屋風格清新 成個廳方向扭轉後好用勁多！