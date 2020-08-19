安樂蝸｜50萬裝修543呎屋簡約貴氣　廳同房中間有個位打空好嘥？

J2最新一集《安樂蝸》介紹一間543呎的單位，是一對夫妻婚後的第一個家，不過他們在裝修時就面對不少問題，一齊跟主持鍾晴、鄭雋熹和嘉賓唐浩嘉（Kiko）參觀一下！

男、女屋主喜歡的風格不一，在裝修設計上增加了難度。（《安樂蝸》電視截圖）

543呎的安樂蝸是一對夫婦婚後的小天地，不過男屋主喜歡灰色型格，女屋主就喜歡簡潔一點，要在他們的心水風格中取得平衡，設計師也坦言有難度。於是他們決定分區設計，客廳由男屋主話事，飯廳就由女屋主話事，所以飯廳看上去就簡約貴氣，用大量配飾搭配，而客廳一眼就望到梳化後的灰色特色牆。為了令兩個風格看上去不突兀，設計師在大門口至飯廳的牆身，用了淺色牆紙，加上金屬條，然後一直引伸到客廳的水磨石牆，令兩個風格融合。

單位的燈飾擺位非常有心思。（《安樂蝸》電視截圖）

而睡房方面，也是交由女屋主決定，所以一切以簡單為主，除了床和衣櫃之外，沒有其他多餘家具。另外，這個單位還有一間書房給他們工作用，他們把書房加大，利用窗台做書桌，足夠兩個人一齊用電腦。家裏也有大量燈飾，因為屋主想在每個區域都有一盞專屬它的燈，所以擺位和外形上，他們也花了很多時間去選購。飯廳的一盞波波吊燈尤其搶眼，也非常精緻。為了配合這些燈飾，屋主安裝了智能家居，這樣就不用逐盞燈開關。

睡房也是以簡單為主。（《安樂蝸》電視截圖）

節目沒有在單位的圖則上講解太多，但在連接廳和房的中間，就有一個小空間，似乎有點浪費了那個地方。價錢方面，單位就用了50萬裝修費。

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