「美心妹妹」楊鎧凝Celine女大十八變　相隔7年變12歲可愛少女

香港童星真的不多，5，60年代的朋友們可能會想起家燕姐，90年代的就有李蘊、原島大地，而2000-2010年就當然有參演過《宮心計2深宮計》，飾劉心悠童年的黃雪兒、參演過《飛虎之潛行極戰》的黃焯言以及以下會講到「美心妹妹」楊鎧凝（Celine）。

5歲的「美心妹妹」楊鎧凝小妹妹（Celine）好可愛！（網上圖片）

2013年的時候，5歲的楊鎧凝小妹妹（Celine）就因為拍攝美心瑤柱蘿蔔糕廣告做女主角而爆紅，當時更因她可愛的模樣而更獲封為「美心妹妹」，萌值指數達至「女神級別」！時日如飛，當年5歲的小妹妹轉眼已經變12歲妹妹，不變的是仍然可愛又討喜。

楊鎧凝小妹妹（Celine）參演過《愛我請留言》、《陪著你走》以及《來自喵喵星的妳》，不少人都讚她有演技。（IG圖片）

當年Celine因為拍「美心」廣告而爆紅，之後憑着人氣更先後參演了《愛我請留言》、《陪著你走》以及《來自喵喵星的妳》三套電視劇，以及在《飄零燕》及《幸福的開始》音樂MV演出，更順勢推出《達人小旅行系列 - 高雄墾丁》、《童萌時光》相片集及《快樂巧孩子.楊鎧凝》三本書，人氣和知名度泊得住當時大部份女星！

當年的小童星已經長大了。（Youtube截圖 / 喂霞姨-HaE Media）

不過2015年後，因為要專注學業的關係，而減少參與幕前演出。日前由方紹聰（奶仔）主持的Youtube節目《喂霞姨-HaE Media》就邀請了Celinie妹妹一齊行山，兼傾計做訪問。

楊鎧凝（Celine）今年已12歲。（Youtube截圖 / 喂霞姨-HaE Media）

原來除了唱歌、跳舞和朗誦之外，Celine還學了日文。在快問快答遊戲中，還在張繼聰和周柏豪之間選擇了張繼聰。行到山頂時，還與奶仔傾少女心事，聊起了感情生活，十分有趣。

【本文已獲《喂霞姨》授權刊登】

影片截圖：

Celine分享了自己的成長過程：

重溫Celine的成長時刻：