「美心妹妹」Celine唔再sell可愛？　瘋狂旅行曬黑變陽光少女

即時娛樂
撰文：
最後更新日期：

3歲就開始拍廣告，今年11歲的楊鎧凝（Celine）今日（21日）於觀塘出席「小網紅大賽2019」，與爸爸一同分享成為網紅的心得。Celine於2012年約4歲就開始涉足娛樂圈，大約在5歲時她憑演出「美心MX」蘿蔔糕廣告一炮而紅，更獲「美心妹妹」的稱號，萌值指數達至「女神級別」，其facebook專頁至今已累積逾21萬名粉絲。不過事隔6年，當年只得5歲的Celine妹妹今年已經11歲（7月28日生日），而形象亦與當時截然不同！

睇吓Celine今日嘅相：

+2

Celine話咁快就11歲　變身陽光少女

Celine先因為拍「美心」廣告爆紅，及後再接拍無綫劇集《愛我請留言》（2014）中飾演樂悠悠而人氣再度急升。不過自2015年的個人寫真集《童萌時光》因涉意識不良被下架之後，Celine的人氣亦急速下滑，其後亦因為專注學業而減少參與幕前演出。

其實近年Celine積極裝備自己，先後學習芭蕾舞、溜冰、鋼琴變得多才多藝，更在多個朗誦比賽中奪得冠軍，表演慾依然強勁，去年更參演無綫劇集《機場特警》（飾演鄧佩儀的童年）、又參與金像獎表演。不過現時11歲的Celine明顯不復當年可愛，拍照時再擺一些「萌post」變得不太合適，反而增添了幾分少女味道，加上近年頻頻外遊與陽光玩遊戲，皮膚愈曬愈健康，看來Celine是時候改變發展方向了！

之前Celine分享了自己的成長過程：

+7
+6
+5

重溫Celine的鋒芒時刻：

+9
+8
+7
【多圖】吳千語飛夏威夷度假曬傷香肩　網民︰我覺得你變咗好多
衛詩雅赴大馬拍恐怖片　與林德信在水中肉搏：好高難度
馬詩慧省鏡到唔似生咗三個　公開身形Fit爆終極秘訣：冇特別戒口
【多圖】傅穎歐洲漫遊半個月　歎懸崖無邊泳池大騷白滑長腿
李璧琦嫁圈外才俊舉行基督教婚禮　喬宏遺孀小金子到場祝賀
【FaceApp】藝人繼續潮玩將自己變老年樣　老版余文樂依然有型
任達華愛女初長成登時裝雜誌封面晒長腿　網民：未來超模非你莫屬
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。