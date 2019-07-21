「美心妹妹」Celine唔再sell可愛？　瘋狂旅行曬黑變陽光少女

3歲就開始拍廣告，今年11歲的楊鎧凝（Celine）今日（21日）於觀塘出席「小網紅大賽2019」，與爸爸一同分享成為網紅的心得。Celine於2012年約4歲就開始涉足娛樂圈，大約在5歲時她憑演出「美心MX」蘿蔔糕廣告一炮而紅，更獲「美心妹妹」的稱號，萌值指數達至「女神級別」，其facebook專頁至今已累積逾21萬名粉絲。不過事隔6年，當年只得5歲的Celine妹妹今年已經11歲（7月28日生日），而形象亦與當時截然不同！

睇吓Celine今日嘅相：

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Celine話咁快就11歲 變身陽光少女

Celine先因為拍「美心」廣告爆紅，及後再接拍無綫劇集《愛我請留言》（2014）中飾演樂悠悠而人氣再度急升。不過自2015年的個人寫真集《童萌時光》因涉意識不良被下架之後，Celine的人氣亦急速下滑，其後亦因為專注學業而減少參與幕前演出。

其實近年Celine積極裝備自己，先後學習芭蕾舞、溜冰、鋼琴變得多才多藝，更在多個朗誦比賽中奪得冠軍，表演慾依然強勁，去年更參演無綫劇集《機場特警》（飾演鄧佩儀的童年）、又參與金像獎表演。不過現時11歲的Celine明顯不復當年可愛，拍照時再擺一些「萌post」變得不太合適，反而增添了幾分少女味道，加上近年頻頻外遊與陽光玩遊戲，皮膚愈曬愈健康，看來Celine是時候改變發展方向了！

之前Celine分享了自己的成長過程：

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重溫Celine的鋒芒時刻：