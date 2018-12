Celine 5歲細妹Dion唱歌交足貨　譚順生特訓姊妹準備合體出道 ?

「小巨肺」譚芷昀(Celine)去年憑《My Heart Will Go On》一曲,於《全美一叮》節目(America's Got Talent)一鳴驚人,不過經過兩個月的比賽,最後都難逃出局命運。雖然出局,但Celine成功為自己同爸爸譚順生「打響名堂」。

好可惜,人紅自然是非多。相信大家都記得譚順生去年有爆出不少負面新聞,指自稱「Dr. Steve」的譚順生搶薛家燕的唱歌學生,更被家燕姐公開指責為「冇道義」、「食碗面反碗底」及「居心叵測」。更有不少網民直斥他利用女兒Celine作搖錢樹,鬧得滿城風雨。

(黃浩晉攝)

今年11歲的Celine幾個月前到日本參加兒童歌唱比實節目,過關斬將後終於奪得冠軍。加上去年在《全美一叮》上為華人增光,Celine頻頻接工作,父親譚順生的音樂學校愈來愈多學生。不過阿譚生眼見5歲細女Dion唱歌都非常有天份,又怎會放過這個機會去培養另一個「小巨肺」呢?

(影片截圖)

譚順生最近就上載了Dion的唱歌短片於音樂學校的官方Facebook,大晒女女的唱歌技巧。片中見到被譚順生訓練後的Dion唱出《You Raise Me Up》,面對鏡頭Dion完全沒有怯,表情浮誇之餘,還興奮向鏡頭送飛吻,有齊家姐Celine的影子。再翻看該Facebook,原來譚順生早4個月已經開始上載Dion的短片,當時Dion就唱出《Somewhere Over The Rainbow》。

Celine同妹妹Dion感情要好,就算去到美國比賽都會帶埋Dion同行。(VCG)

另外,有傳媒報道指譚順生已經準備好幫Dion報名參加歌唱比賽,還向身邊人表示已經有單位有意找Celine及Dion齊齊登台,價錢方面更有得商量。直至上星期,譚順生帶着Celine出埠工作時,被問到細女Dion是否準備開始接Job,他只留下一句:「等經理人答你。」