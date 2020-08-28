馬浚偉讀完碩士未滿足　再同時間報讀兩個課程　才女素黑：佩服！

馬浚偉為圓兒時的大學夢，豪花百萬化身「空中飛人」於香港、北京兩邊飛，就讀為期兩年的北京大學的行政人員工商管理碩士課程。才剛剛畢業，他又馬不停蹄地再報讀香港浸會大學中醫藥學院，為期兩年的中醫學基礎課程，即將在9月開學，雖然受疫情影響要線上上課，不過他仍表示萬分期待。

馬浚偉重返校園，為重拾書本和學習新知識而高興。（FB圖片／馬浚偉）

讀完兩年書再讀兩年，但馬浚偉仍未想停下來，中醫課程還未開學，他竟又報讀了兒童心理學課程，並於12月開學，他在社交平台分享朋友得知後的反應，「朋友卻問我是不是瘋了？我回答說：世人笑我太瘋癲，我笑他人看不穿。不見五陵豪傑墓，無花無酒鋤作田。哈哈！問你怕未？」

馬浚偉除了讀書之外，另外還有經營補習社和咖啡室，兼將有舞台劇上映，韓馬利留言問：「你有咁多時間嗎？」馬浚偉說：「仲有剩好多時間啊，不過天父比我嘅，就要好好善用。」就連香港才女素黑都忍不住說：「嚴重服你！相比你的好學我相當無知。本想去年50歲進修中醫，就是記憶力減退自信大減，且多年勞累，只好選擇先休息一兩年，再作打算，看見你無窮上進精力，自愧形穢。」

素黑是香港出名的才女，都要對馬浚偉寫個服字。（素黑FB圖片）

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