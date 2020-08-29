香港小姐2020︱中英混血謝嘉怡唔介意留港做茄喱啡：蘇格蘭好悶

《2020香港小姐競選》的三甲大熱門，有2號陳楨怡（Celina）、44號郭柏妍（Rosita）以及8號謝嘉怡（Lisa）三位，其中8號謝嘉怡（Lisa）更因獲得肥媽Maria提名，而一致被傳媒睇好。

《2020香港小姐競選》的三甲大熱門，2號陳楨怡（Celina）、44號郭柏妍（Rosita）以及8號謝嘉怡（Lisa）。（葉志明攝）

謝嘉怡（Lisa）除了名人「背景」雄厚外，也因為擁有中英混血兒血統，精緻五官以及曲線身材而成為網上熱話。問到參選的原因，她以「唔咸唔啖」的粵語回答說：「我細個爹哋已經想我選，大啲我自己都想選，因為有新機會學吓嘢。」

謝嘉怡（Lisa）好靚！（葉志明攝）

被問有沒有考慮在香港發展時，她表示自己也打算在香港長住：「有嘅，如果有機會我都想住呢度。我全部生活都喺蘇格蘭，所以想學吓爹哋嘅文化同埋喺呢度住都好玩，蘇格蘭好悶，哈哈。」

謝嘉怡（Lisa）喜愛水上活動。（謝嘉怡IG圖片）

她表示自己希望參選後能成為一個演員：「TVB會畀到我新體驗，同埋可以教到我其他公司教唔到嘅，同埋蘇格蘭冇呢啲機會。因為蘇格蘭選美個獎勵唔一樣，所以想返嚟學嘢。（跑龍套都可以？）Yea，如果有機會都可以。」至於問到如不幸落選，她就表示自己會在香港教小朋友英文。她更提到自己已成功減了6kg。

點擊睇 謝嘉怡（Lisa）比堅尼相：

+ 5 + 5 + 5

點撃睇更多Lisa靚相：