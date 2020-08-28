許光漢獲提名金鐘視帝　曾捱足8年憑《想見你》身價升50倍

台灣人氣男神許光漢因一部神劇《想見你》，從年初紅到現在，從台灣紅到海外，搖身成為兩岸三地的「國民男友」人氣旺到爆，隨著不負眾望入圍金鐘最佳男主角，9月底他將角逐金鐘視帝。「黃袍加身」之前，他更成為內地劇組寵兒，不少戲約找上門，並開出800萬人民幣（約900萬港幣）酬勞，相較於當時拍攝《想見你》的片酬65萬（約17萬港幣），身價翻漲50倍之多。

《想見你》劇評：愛你就是動機 一場生生不息的「莫比烏斯」之戀

《想見你》7個原因封2020年台灣神劇！ 睇睇吓變懸疑片考你智慧：

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許光漢苦熬8年一劇爆紅後，火速圈粉兩岸三地，萬千網友紛紛自封「許太太」，人氣銳不可擋！不但半年內接下10個代言，更有不少製作公司捧著劇本找他演男一，更有內地劇組開出高價片酬邀約，但都被經紀公司推掉，以大陸製作公司開出的近千萬人民幣酬勞估算，估計已「推掉好幾棟房子」，但對於外界傳言，經紀公司透露，主要還是考慮到疫情問題，赴大陸一趟並不容易，加上有其他規劃等諸多原因，先放慢腳步再說。

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過去許光漢在苦等機會時，靠著在咖啡店打工，賺1萬到1.5萬月薪過日子，黃子佼曾和老婆孟耿如到那家咖啡店，坐下來後，才聽孟耿如說：「這裡就是光漢沒錢賺，打工的地方」，當時黃子佼聽了，眼淚都快掉下來，看著許光漢一路走來有如今的成就相當感動。

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