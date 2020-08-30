香港小姐2020｜10位決賽佳麗IG起底　廖慧儀多福利、謝嘉怡樣勁甜

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《2020香港小姐競選》今晚（30/8）就會舉行，今屆佳麗質素比往年實在高出不少，所以三甲之爭十分激烈。不如賽前就先預覽一下10位參選港姐，以及看看她們的日常照，了解大熱門陳楨怡（Celina）、郭柏妍（Rosita）、鄺美璇（Maisie）及廖慧儀（Jessica）等人鏡頭外的生活。

左至右，陳煦凝（Amber），陳楨怡 （Celina），何孟珊（Roxanne），郭柏妍（Rosita），鄺美璇（Maisie），廖慧儀（Jessica），麥詩晴（Ceci），謝嘉怡（Lisa），謝恩靈（Rosanna）和黃婉恩（Yancy）。（資料圖片）

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1號陳煦凝（Amber），網紅KOL，現職理財策劃顧問

《2020香港小姐競選》參賽佳麗，1號陳煦凝（Amber Chan）。（資料圖片）

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2號陳楨怡 （Celina），千金小姐，大熱門之一現職實習室內設計師

《2020香港小姐競選》參賽佳麗，2號陳楨怡（Celina）。（資料圖片）

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3號何孟珊（Roxanne），參與過割包皮手術護士

《2020香港小姐競選》參賽佳麗，3號何孟珊（Roxanne）。（資料圖片）

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4號郭柏妍（Rosita），被捧為「港版周子瑜」，大熱門之一，碩士生

《2020香港小姐競選》參賽佳麗，4號郭柏妍（Rosita）。（資料圖片）

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5號鄺美璇（Maisie），廖兒與苟芸慧的混合版，熱門之一，2020年友誼小姐

《2020香港小姐競選》參賽佳麗，5號鄺美璇（Maisie）。（資料圖片）

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6號廖慧儀（Jessica），IG最多福利圖，大熱門之一，現職空姐

《2020香港小姐競選》參賽佳麗，6號廖慧儀（Jessica）。（資料圖片）

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7號麥詩晴（Ceci），被傳媒喻為「陪跑人馬」，現職業務經理

《2020香港小姐競選》參賽佳麗，7號麥詩晴（Ceci）。（資料圖片）

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8號謝嘉怡（Lisa），蘇格蘭、香港混血甜姐兒，大熱門之一，現職手術室護士

《2020香港小姐競選》參賽佳麗，8號謝嘉怡（Lisa）。（資料圖片）

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9號謝恩靈（Rosanna），年紀最輕，今年18歲

《2020香港小姐競選》參賽佳麗，9號謝恩靈（Rosanna）。（資料圖片）

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10號黃婉恩（Yancy），何君堯侄兒女友，26歲，今屆最「成熟」佳麗

《2020香港小姐競選》參賽佳麗，10號黃婉恩（Yancy）。（資料圖片）

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