多圖｜畢彼特戀上細29年德國女模　當街咀咀厚唇似安祖蓮娜祖莉？

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荷里活巨星畢彼特（Brad Pitt）今年56歲，曾有過兩段婚姻，跟珍妮花安妮斯頓（Jennifer Joanna Aniston）結婚3年離婚，後與安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）演出《史密夫決戰史密妻》時撻着，2008年開始相戀，2014年結婚但女方在2016年申請離婚，直到去年兩人才完成所以離婚手續。正當外界都以為畢彼特會進入空窗期時，有傳他已經跟27歲的德國模特兒Nicole Poturalski蜜運中！

畢彼特跟珍妮花安妮斯頓早前同台兼世紀相擁。（Getty Images）

畢彼特跟安祖蓮娜祖莉去年正式完成離婚手續。（Getty Images）

日前畢彼特被拍到跟Nicole Poturalski前後腳到達法國機場，再一同乘坐私人飛機前往Paris–Le Bourget機場轉機到南法度假。有人爆料看到兩人有錫嘴，而且畢彼特十分照顧女方之餘，看起來似乎毫不介意被人看到一樣。不過兩人歲數相差足有29年，有被外界笑指畢彼特做到Nicole Poturalski的爸爸，更有網民睇到Nicole Poturalski的外型後，發覺她的厚唇其實跟安祖蓮娜祖莉十分相似，覺得畢彼特在找「老婆」的影子。

有指畢彼特跟Nicole Poturalsk當眾錫嘴都不介意被人看到一樣。（Nicole Poturalski IG）

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