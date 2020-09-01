24歲韓國網紅體重高達280磅仲有五層肉　一年激減97磅勁過整容

韓國網紅梁秀彬（양수빈）過去憑拍攝吃播和搞笑影片而大受歡迎，在YouTube有超過270萬名訂閱者，Facebook更坐擁300萬名粉絲。體重超過280磅的她近日在Instagram分享減肥前後的對比，在473日裏激減100磅，鬆垮垮的肥肉消失不見，簡直判若兩人。

梁秀彬過去憑拍攝吃播和搞笑影片而大受歡迎。（YouTube：양수빈YangSooBin）

梁秀彬的臉蛋不但瘦了一圈，五官亦變得更立體。（Instagram：@soobin1119）

現年24歲的梁秀彬身高177cm，於2019年5月時體重曾高達131kg（約288.8磅），體脂率達到70kg（約154磅）。她於Instagram公開最新的驗身報告，經過473日的減肥計劃後，她目前體重只有86.9kg（191.6磅），體脂率亦下降到24kg（約52.9磅）。

梁秀彬身高177cm，於2018年5月時體重曾高達131kg（約288.8磅），體脂率達到70kg（約154磅）。（Instagram：@soobin1119）

梁秀彬經過473日的減肥計劃後，目前體重只有86.9kg（191.6磅），體脂率亦下降到24kg（約52.9磅）。（Instagram：@soobin1119）

她亦有公開減肥前後的體型變化，以前她的臉蛋圓碌碌兼有明顯雙下巴，腰部位置更有五層鬆垮垮的肉；現時她身上的這些肥肉已經消失不見，臉蛋不但瘦了一圈，五官亦變得更立體，網民大讚她減肥後變得好靚女，亦變得相當有氣質，而且看起來比以前有自信得多。

一年後穿回同一條褲子。（Instagram：@soobin1119）

梁秀彬公開減肥前後的體型變化，腰部位置明顯變得結實。（Instagram：@soobin1119）

梁秀彬透露減肥期間一日只食兩餐，而且每一日都一定會去做gym，做完運動後會食三隻麥飯石烤雞蛋（맥반석계란）和100克番薯。她笑言自己不愛食烚雞蛋，而且據稱烤雞蛋的膽固醇比烚雞蛋少30%，因此以烤雞蛋代替。她曾經表示減到90kg是自己的目標，雖然現時已經達標，但一年裏不經不覺已養成做運動的良好習慣，之後都會繼續努力維持這樣的生活習慣。

梁秀彬每一日都一定會去做gym。（YouTube：양수빈YangSooBin）

梁秀彬做完運動後會食三隻麥飯石烤雞蛋（맥반석계란）和100克番薯。（YouTube：양수빈YangSooBin）

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