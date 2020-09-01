趙麗穎《中餐廳》乞人憎係剪接效果？　不滿被黑化出聲明轟節目組

內地女星趙麗穎近期參加綜藝節目《中餐廳》第4季，因為是首度參與，一舉一動都受到關注，近來卻屢遭幕後剪輯「黑化」，製作單位甚至將其相關負面新聞整理當作「戰報」成績宣傳，引發爭議。雖然官方已正式道歉，仍無法止火，趙麗穎也透過工作室罕見發出長篇聲明反擊節目組：「令人極度的氣憤與失望。」

面對外界質疑「惡魔剪接」的負面聲浪，《中餐廳》昨晚（8月31日）透過微博發文道歉：「反省悔過一下午，官微君前來道歉！因為標題內容審核不仔細，導致大家誤會。初版戰報中，所有截圖文章正文內容，其實都是在支持趙麗穎，已經第一時間和麗穎溝通致歉，下次再也不會了！都怪眼花看錯了，馬上重新配眼鏡！」然而，這篇道歉文內容仍遭網友批評太過輕浮，挨轟根本沒誠意。

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在《中餐廳》發文後，不僅網友不買單，趙麗穎隨後也透過工作室發出長篇聲明，提到無論是在拍攝過程還是後期宣傳，都相當配合並信任節目組，也一直持續溝通，「而今日，《中餐廳》節目組將大量趙麗穎女士在節目期間的不實討論做為＂戰報＂內容，大範圍擴散與宣傳，極大程度的傷害了趙麗穎女士及一直支持趙麗穎女士的粉絲與觀眾，令人極度的氣憤與失望！」

趙麗穎提到︰

我不是來做真人秀節目的，我是來和大家一起開餐廳的。

雖然雙方後來有經過溝通，節目組也已經道歉，但先前造成的傷害已經無法挽回，於是聲明中嚴正列出3項重點，第一是要求節目組對此次失誤揪出源頭、進行合理處置，第二則是拒絕任何為了不實人設的剪輯，以及節目中對趙麗穎性格的不實引導，最後一點則是直接放話，「如再有類似爭議情況發生，趙麗穎工作室將停止所有對《中餐廳》的配合宣傳！」

趙麗穎怒斥《中餐廳》節目組聲明全文（按圖放大）▼

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