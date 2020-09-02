【DD52】台灣練習生資源訓練欠奉　組合市場被內地爬頭點算好？

近年男女團選秀風氣盛行，除了韓國、日本、中國內地相繼推出偶像選拔節目之外，台灣亦於今年6月推出首個偶像女團選秀節目《菱格世代DD52》，104位參賽者在節目初段被分成四個風格各異的小分隊，包括甜美可愛的「粉紅梅花組」、活力十足的「雪鑽石」、酷炫冰冷的「風暴黑桃」及性感火辣的「烈焰之心」，賽事終於來到尾聲，現每隊只剩下8位選手，將在本周五（4日）的決賽直播中一決高下，獲選的一隊將直接組成8人女子組合出道，香港觀眾可在JOOX獨家收看。

烈焰之心

雪鑽石

過去都見到不少台灣面孔越洋參加韓國的《偶像學校》、中國內地的《創造101》及《青春有你第二季》等，而這些選秀節目都曝光率甚高，就算最後沒有成功出道都獲得巨大的人氣，幾位人氣參賽者接受《香港01》訪問時均透露如有機會都很想出國參加比賽，尤其對女團選拔經驗豐富的內地節目感興趣。陳以芯表示未來有任何機會都不會排斥嘗試看看：「之前看到《創造101》以及《青春有你第二季》的時候，都會幻想自己有沒有一天也可以像她們一樣受到訓練以及在大舞台上唱歌跳舞。」Nicole則認為自己實力未到家，想要多磨練再試試看；而蝶香亦很認同中國內地的競爭較大，沒有足夠的實力很快就會被淘汰：「前幾年因為對於自己的能力一直沒有太大的自信，覺得自己還沒有到達可以出去比賽的實力，所以一直默默努力的充實自己，今年很幸運的在對的時機遇到《DD52》。」

「北一女神」蔡瑞雪於2017年去韓國參加《偶像學校》。（網上截圖）

陳芳語於2017年參加內地的《創造101》後人氣急升。（陳芳語微博圖片）

「烈焰之心」蝶香（中）認為內地市場競爭太大，沒有足夠實力必被淘汰。

台灣過去曾成功推出過無數一線團體，包括S.H.E.、飛輪海、5566、七朵花、黑澀會美眉、棒棒堂等等都曾經瘋靡全亞洲，但一直欠缺跳唱實力兼備的團體，相反中國內地則於幾年間舉辦多個真人騷捧紅了「火箭少女101」、「NINE PERCENT」、「THE9」、「R1SE」、及「硬糖少女303」等多個高人氣團體。閃閃坦言台灣在發展跳唱團體方面確實較輸蝕：「台灣唱跳團體起步比較遲， 還需要一點時間才成熟，內地這方面文化早很多起步了。」Nicole認為台灣有實力的人大有人在，可惜沒有足夠資源和訓練：「可能跟訓練方式跟資源有關係，我們比較沒有辦法好好發揮，至於內地選秀節目的選手都有一定的實力，除了本身學習能力很強之外，也很自然將個人特色發揮的淋漓盡致，而且亦經過長時間的各方面訓練，默契跟實力都會較穩定一些。」

台灣過去曾成功推出過無數一線團體，棒棒堂就是一個好例子。（ Facebook：阿緯 劉峻緯）

中國內地則於幾年間舉辦多個真人騷捧紅了「火箭少女101」、「NINE PERCENT」、「THE9」、「R1SE」、及「硬糖少女303」等多個高人氣團體。（微博：@火箭少女101官博）

「雪鑽石」閃閃坦言台灣在發展跳唱團體方面確實較輸蝕。

雖然外界經常將競爭激烈的台灣和內地樂壇拿來比較，但以芯認為兩者並不抵觸，而且各有特色：「台灣跟內地的女團發展方向及訓練的方式都各有不同的優點及值得學習的地方，特色自然也都不一樣，我都很喜歡。」易沄認為有良性競爭才能進步，而蕰帆則盼望有一天台灣和內地團體可以有合作機會：「感覺會很不一樣，風格亦會很新奇！」

「烈焰之心」曾薀帆（右）盼望見到台灣和內地團體合作的一日。

問到會否擔心在仍是SOLO歌手天下的台灣開拓偶像跳唱團體市場會很難取得成功，她們都承認要一步登天並不是一件簡單的事情，而且亦很難長久生存下去，蝶香慨歎未來充滿很多未知之數。Nicole指出一個團體的成功比SOLO歌手難得多：「要像像蔡依林會唱又會跳，而且有這麼強的個人魅力其實很難，再加上團體不能只突顯自己的個人特色，需要團員們一起互相努力並發展個人特色，讓每一位團員都能被觀眾們看見。」易沄則認為之後台灣會陸續推出多個團體而競爭變得更大：「但是我認為各團都可以有自己的市場的。」

「粉紅梅花」Nicole認為團體的成功比SOLO歌手難得多。

雪鑽石_林易沄

以芯則對於成功或失敗都比較睇得開，坦言一定會努力到最後，結果不如意亦無法強求：「沒有一件事情是可以一步登天的，但是我相信努力的人會得到收穫，不管最後是否能成功，都可以在前往夢想的道路上獲取很多的養分，同時也能成為繼續成長的動力。也可以為自己設限停位置，說不定未來的哪一天就看到我在賣我最愛的珍珠奶茶呢！」

「粉紅梅花」陳以芯坦言世事無絕對，可能有一天自己會突然走去賣珍珠奶茶。

節目將於本周五（9月4日）晚上來到最後一集，除了首席導師楊丞琳和潘瑋柏以及助教陳漢典外，飛行導師陣容有蕭敬騰、魏如萱兩大實力唱將。經過四隊表演以及導師們評分後，將會選出冠軍隊伍，而剩下的8位成員會組成冠軍團出道。有興趣的觀眾可於9月4日晚上11點在JOOX收看獨家直播的總決賽。

粉紅梅花

風暴黑桃

點擊觀看更多圖片：