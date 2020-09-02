安樂蝸｜280呎樓屋中屋設計好「特別」　單位細細竟有兩部電視？

由狄以達和林穎彤（Bella）主持的J2節目《安樂蝸》，周日（30日）播出的一集介紹一間280呎的單位，單位有一個奇怪的鑽石型圖則，非常不好用，設計師絞盡腦汁，把它來個大改造！

「屋中屋」的設計好特別。（《安樂蝸》電視截圖）

280呎的單位兩個人住，鑽石形圖則非常奇怪，令到單位看上去比際面積小。屋主希望在這個鑽石形「奇則」裏，有雙人床、有客飯廳，更要有大量儲物空間，而且又要隱藏鑽石形間隔，增加了設計難度。最後，設計師還是完成任務。裝修後的單位用了白色和淺木色，營造溫暖的感覺。單位本身是全開放式間隔，變身後的重點之一是有一間類似「屋中屋」的設計。設計師見單位樓底高，所以同時做了閣樓和地台，打造了一間多功能房，樓上是雙人床，樓下就是集客飯廳於一身、有電視又有地台的多用途區，地台出面就是露台，整個空間是方形的，又修飾到三尖八角的圖則，提高實用性。

多功能房可以變身成飯廳。（《安樂蝸》電視截圖）

因為上層有雙人床，少不免會令採光度減少，所以設計師細心保留窗戶位置，Bella解釋︰「透光畀睡床之餘，屋主一瞓醒就可以望到靚景啦！」另外，多功能區有拉門，可以有隔音效果。而儲物空間方面，就主要是地台位和上睡床樓梯級的儲物櫃，不過片段所見就不覺有衣櫃。

單位還有一個小客廳。（《安樂蝸》電視截圖）

除了多功能區外，屋主又想多有一個小廳，所以設計師就在鑽石形則的角落位再做了一個小小的廳，放了豆袋梳化，不過奇怪的是這裏又有一部電視，兩部電視的距離更是非常近。廚房方面，始終空間有限，所以只講求有一個整潔的外觀，用了跟廳一樣的淺木色做主調。而其實開放式廚房對面就正正是多功能區，所以拉門就發揮了阻隔油煙的功用，樓上的睡床也做了一塊玻璃隔一隔。價錢方面，設計連訂造家具約16萬。

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