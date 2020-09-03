盤點五位台灣天王天后豪宅　張惠妹1.2億獨立屋超豪夠隱蔽

不少人都好奇究竟明星的家會是怎樣？很多小市民就算不能擁有也會想知有多豪華，今次就由《香港01》記者跟大家看看五位台灣明星的「星級豪宅」，包保看到你目瞪口呆！

1. 周杰倫

周杰倫和太太昆凌。（Instagram@jaychou）

41歲的台灣天王周杰倫跟比他小14年的昆凌在2015年結婚，二人婚後常常在社交媒體大曬恩愛之餘，眼利的粉絲也會留意到他們的豪華愛巢。周杰倫豪擲6.6億新台幣（約1.5億港幣）購入台北大安區的「和平大苑」最高的38樓，屋內面積超過9,500呎。他還花盡心思豪裝，建築師將屋內的空中花園打造成360度零死角景觀台，可以觀望整個台北市，環境怡人。豪宅大堂設計由意大利國寶級大師Lorenzo Tondelli打造，而6米巨型水晶吊燈以及石材雕刻均由意大利空運到台灣。

+ 6 + 6 + 6

2. 張惠妹

天后張惠妹偏好私隱度高的居所。（Instagram@amit_feat_amei）

據台灣媒報道指，張惠妹的豪宅位於新北市新店區的山區上，私隱度非常高，屋子也曾是新北市最貴的別墅。據指此豪宅在2011年推出，整個建造僅5戶別墅，剛推出時的開價就是每坪85萬新台幣（約22萬港幣），單戶總價就是2.2到4.7億新台幣（約5800百萬至1.2億港幣），該豪宅是由當地知名建築師李天鐸設計。別墅以「主客雙幢樓」概念來規劃，佔地超過500坪（約17,800平方呎）。從曝光的照片所見，天后的豪宅外牆採用了玻璃設計，採光視野優越，戶外還有一大片的綠地花園。整幢豪宅被群山環抱，面對無敵山景非常清幽。據指該豪宅有4層樓，將分為公共空間與私人空間，天后就在3﹑4樓居住，而1﹑2樓就是用來招呼客人的，整幢豪宅自然景觀優越，設計感分明十足，是絕美的世外桃源。

3. Ella陳嘉樺

Ella不時在社交平台貼家居相，令家裏內部裝修曝光。（Instagram@him_ella0618）

Ella與丈夫賴斯翔和兒子「勁寶」居住於內湖區豪宅「麗池會」，估計市值過億台幣，其家門前方為公園，人口密度低且環境清靜舒適。Ella目前住的內湖寶湖里，為台北市最有錢的地區。她住的複式豪宅裏面，家居佈置走簡約風格，家具及燈飾都以大地色和暖色調為主，再加上綠色的盆栽點綴，營造出溫暖舒適的氛圍。兩層樓高的落地玻璃窗令屋內光線充足，而Ella身後的旋轉樓梯就成功吸引大家的注意力，不少粉絲都笑言猶如韓劇中的佈置，好夢幻！

+ 17 + 17 + 17

4. 蕭敬騰

吸金力強的蕭敬騰的家當然也有一定氣派！（Instagram@jam_hsiao0330）

蕭敬騰曾拍片帶着攝影師走進自己過萬呎的豪宅參觀，據知五層高的豪宅面積大約3.5萬呎。一入側門，便見到蕭敬騰珍藏的紅色三角琴，單單前廳就能放下一座鋼琴而有餘，果然不愧為超級豪宅！沿着屋內樓梯向下行，他的家居然有個私人籃球場，認真誇張！另一個角落放置了兩部重型電單車，牆上放有數十對波鞋。之後他走到室外，更有一個超大私人泳池，邊游水邊飽覽山景。據知蕭敬騰在2017年3月購入這間位於台北南港區的超級豪宅，山面湖環境優美。整個屋苑只有27戶，保安方面相當嚴密，有指豪宅價錢約是2億新台幣（約5千萬港幣）。

+ 8 + 8 + 8

5. 楊丞琳

有指楊丞琳名下擁有幾間房產。（Instagram@rainie77）

據知楊丞琳在2007年，她則又以總價3000多萬元新台幣（約790萬港幣），買下78坪（約2700呎）的「遠雄秀明」大樓自住。2014年又傳楊丞琳擲4000萬元新台幣（1000萬港幣）於木柵買房。日前，她在YouTube指的Vlog意外曝光了她的簡約風小豪宅，內部擺設精緻簡潔，以木質地板配白色家具，客廳則可見到米白色大沙發及三角形木頭桌等，整齊得似示範單位！

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