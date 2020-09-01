晚吹｜阮德鏘爆粵劇女演員因生理期冇手尾惹靈體　差啲有性命危險

相傳農曆七月鬼門關大開，而且是陰氣極重之時，今日（1日）就正正是七月十四，當然要應一應節，聽聽鬼故。最新一集ViuTV節目《晚吹 - 總有一瓣喺左近》請到粵劇界著名演員阮德鏘分享靈異故事。阮德鏘其實不時會到不同節目大講撞鬼經歷，原來他曾遇過一次意外，之後他就開始感覺到靈體，而且每次的分享都令人聽到心寒。

節目由潘紹聰（Edmond）、詹朗林（JJ）和岑樂怡（阿妹）主持。（《總有一瓣喺左近》電視截圖）

阮德鏘講到曾經有一段時間在內地拍戲，有次拍攝時倒吊衝下來，有繩綁着的，那次無意中把鋼絲放長了，幸好他用手擋一擋，不過他還是受傷了，在醫院留醫了一段日子，現在他的後頸依然有一處是腫起了的。碰撞過大腦後，就好像開發了腦部的其中一部分，額外得到了一種能力，他開始感應到靈體，他指他眼尾會瞄到，也會感覺到它們會不會來。阮德鏘指有時到靈堂時，其實會看到離世的先人也在場，「我曾經試過嚇一嚇就係喺靈堂嘅門口邊嗰度（見到佢），（心諗）唔係嚟鞠你躬㗎咩，點解你坐喺度，但係又冇人同佢打招呼。」他以為自己走錯了地方。又有一次，他在師父蔣世平的喪禮，見到對方在欣賞花圈。

阮德鏘表示有些靈體不喜歡讓你看到它，大部分會避開你。如果讓你見到，只有兩個原因，一是年輕時作孽太深，二是它有事要你幫忙。（《總有一瓣喺左近》電視截圖）

有一次，阮德鏘在星、馬登台做神功戲，通常是有間廟，有些乩童上身，有錢人家就會付錢，要做一場大戲去求得一樣東西。那次阮德鏘演出觀音和韋馱的佛誕戲，當時他很落力去跳，跳了一會他見到外圍旁邊的人，興奮到好像看到米高積遜一樣，像想過去擁着他。阮德鏘見狀就愈跳愈興奮，因為以為有觀眾很投入，「嗰日我好興奮，見到大家咁支持我，跳多幾個啦，越跳越唔對路，嗰班人除咗咁（想衝上前）之外，佢哋開始喊喎。」到他在卸妝時，耳邊突然不斷傳來說話聲，但是他聽不懂的語言。

阮德鏘在一次意外後就開始感覺到靈體的存在。（《總有一瓣喺左近》電視截圖）

到食宵夜時，有人問他為什麼剛剛跳那麼多次，跳到那麼興奮，阮德鏘指自己見到好多人在看，萬人歡呼一樣，對方竟直說沒有很多人，就只有坐着的幾行人。知道有問題後，他只好繼續吃東西，但其實一直在吃宵夜時，耳邊也一直有人在說些不知是什麼的話。回到酒店，突然又傳來敲門聲，開門後又見不到有人。後來他睡覺時，又有怪事，他說︰「嗰晚就精彩啦，嗰晚電視機會響啊，會着嗰啲就慣常啦。」他索性把電線拔掉，但仍然有聲音，那晚他形容為「好難捱」。第二天，他向人詢問，對方指他在做大戲時做少了一個步驟，原來在卸妝前先要去華光師傅處拜祭，像是告訴對方「我演出完」一樣，否則神會附在你身上。所以那些「觀眾」以為他真的是韋馱，紛紛向他做出求救的樣子。

阮德鏘講到在星、馬遇到靈異事的一次時，曾不斷在耳邊聽到有說話聲。（《總有一瓣喺左近》電視截圖）

另外，又有一件真人真事，是一位現在已過世的叔父仍在生時跟阮德鏘說過的。當時他們在一個地方演出，其中一位女演員正值生理期，她就把東西隨便亂丟，觸碰到了靈界，後來她開始出汗，說話飄忽。有位叔父就找一對紅筷子夾着她便帶出去，又有人在唸經，趕靈體出去。事件竟差點牽涉到性命安危，點擊下圖逐格看看︰

+ 55 + 55 + 55

同場加映︰香港小姐2020｜近廿年落選但人氣高港姐 湯洛雯落敗星途卻勝冠軍

香港小姐2020｜近廿年落選但人氣高港姐 湯洛雯落敗星途卻勝冠軍