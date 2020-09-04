家居．築則｜準夫妻住複式豪宅設計簡約　有健身房有天台勁奢華

無綫節目《家居．築則》介紹不同家居設計個案，最新一集的主角是一間複式連天台豪宅，是醫生男戶主和未婚妻的新居，單位用了簡約風，再加了不少擺設。

這是醫生男戶主和未婚妻的新居。（《家居．築則》電視截圖）

單位用了大量互鎖（Interlock）設計，即是運用幾個主體與線條，凸顯互相之間的融和與衝突，例如掛電視的一幅特色牆，電視下面有一個灰色的平台，除了可以襯托影音設施外，其實也是第二級樓梯的延伸。而電視後面是一間書房，因為屋主覺得客廳的形狀深又長，所以可以間多一間房做書房同時放模型，房間的趟門可以長期打開，做一個開放效果。而趟門也加寬了，這樣就可以一望過去，就看到房裏面的展示櫃。

吧枱有趟摺窗，可以隔油煙。（《家居．築則》電視截圖）

另外，屋主想擁有一個開放式廚房，但又怕油煙，所以吧台上面做了趟摺窗，旁邊又有落地玻璃門，只要煮飯時把窗和門都關上，就不怕有油煙飄到客廳。屋裏的另一個重點，是用了大量弧形線條，因為戶主覺得弧形線條看上去令人感覺舒服一點，例如有半圓形的掛畫、客廁的半圓形鏡和天台的地板也用類似太極圖案設計。天台以弧線區分休憩處和用餐處，用了不同材質的地磚去區分。主人房的主色用了女屋主喜歡的湖水藍，加上已有弧形窗，和可以完全隱藏的梳妝桌，收起來的梳妝桌外觀像衣櫃一樣，但一打開就有鏡又有大量儲物位放化妝品，事關醫生男戶主愛整潔，覺得把凌亂的物品收起來就最好。旁邊的一間房現在是健身房，將來可以改做小朋友房，保留靈活性。

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