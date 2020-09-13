【多圖】韓國22歲女賽車手索過晒車模！擁雙學位撈咩都掂勁犯規

韓國美女品質保證是眾所皆知，不管是戲劇、電影，抑或是Model界，相信各位都各自心有所屬。今天要來跟大家介紹的這位可就沒這麼簡單，她是一位擁有Model、Youtuber、Influencer、賽車手等多重身份的才女兼辣妹——鄭宥娜！她最近登上韓國男性雜誌封面，造成全韓國男性暴動，編輯這就放上幾張照片讓你們聞香聞香！ 文：Amber Chan, Maggie Chiang／GQ Taiwan

1997 年出生的鄭宥娜，以 22 歲之姿在多方領域活躍的表現，實在令人讚嘆。不只在演藝界發展如虹，在學術界也不遑多讓。2016 年就讀韓國德成女子大學的她，擁有英文學系與經營學系雙學位，並正修讀服裝設計！同時她也曾經在韓國第二屆「SK 青年飛翔」創業競爭大會上獲得獎勵賞，你們說，是不是很犯規？

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身為一位「斜槓青年」，鄭宥娜除了以超過五十多萬的追蹤者作為Influencer 之外，歐美火辣外型與姣好身材可以說是天生的模特兒。最近更是因為在社群網站上公開支持英國職業足球隊「紅軍」利物浦（Liverpool），被網友封為「利物浦女」，名氣扶搖直上，還因此登上韓國知名男性雜誌封面。火辣身材配上招牌紅色頸巾，說是最火熱的應援都不為過！

鄭宥娜最近更是因為在社群網站上公開支持英國職業足球隊「紅軍」利物浦（Liverool），被網友封為「利物浦女」，名氣扶搖直上（IG@ulael_）

光看照片跟介紹不難發現，鄭宥娜其實是一個陽光型的美女。多才多藝的她還有一個非常特殊的身份：她是一位賽車手！她隸屬於韓國一業餘賽車隊 TEAM HMC，是由現代汽車俱樂部的成員組成。賽車時的她簡直帥氣破表，氣場不輸強勁男對手。

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火辣外型跟外向、活潑性格為鄭宥娜帶來不少節目邀約，她曾上韓國旅行節目《Wonder Carrier》，節目中與其他幾位 Influencer 們的真情互動，又再為鄭宥娜圈了不少粉絲。其中最吸睛的還是畫報的拍攝花絮，大方不做作的樣貌，圈粉實在有理！

然而鄭宥娜並不止於演藝圈的活躍，正在修讀服裝設計的她對於時尚、網路行銷都有自己的一番見解。她在最近以「講師」身份回歸母校德成女大，向後輩們分享一路以來在多方領域闖蕩的經驗，在學弟妹面前，鄭宥娜大概是個超級明星一般的存在吧。好想當她的學生啊！

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介紹到這邊，相信有許多人跟編輯一樣，不禁感嘆怎麼會有這麼正、又這麼有才華的美女。健康性感中又帶點知性的樣貌，你我都懂這種多重魅力有多致命。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：【GQ 片單推薦】9 月不能錯過的 10 部 Netflix 影集與電影！】