【多圖】韓最美孖妹健身教練　雙雙操出倒模S曲線全靠普拉提

我們說美女有兩種，一種是冷豔美女型，另一種是笑眼甜美型，你我都知道，雖然冷豔的距離感讓人很想征服，不過笑眼美女的一抹笑容，真的是會甜到心坎裡，每次都迷倒一票粉絲。今天要介紹的這位是擁有最強笑顏的美女健身教練—尹老師，甜美外表加上勻稱有致的身材，不說了，編輯這就先去看一下尹老師的影片再回來（笑）。 文： Amber Chan, Maggie Chiang／GQ Taiwan

來自韓國的尹老師本名尹彩亨，是一位現代舞出身的普拉提講師，她在社交網站上以 #윤쌤홈트（#尹老師家中健身）在韓國引起一陣新運動風潮，簡單易懂的動作教學加上甜美的講師本尊，絕對讓你專心看完整支影片，分秒都捨不得錯過（IG@ch.yoooon）

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來自韓國的尹老師本名尹彩亨，是一位現代舞出身的普拉提講師，她在社交網站上以 #윤쌤홈트（#尹老師家中健身）在韓國引起一陣新運動風潮，簡單易懂的動作教學加上甜美的講師本尊，絕對讓你專心看完整支影片，分秒都捨不得錯過。而她也常與同為普拉提教練的雙胞胎妹妹尹元亨一同現身教學，妹妹的姣好身材完全猜不出已經是孩子的媽，兩位美女一起入鏡，絕對堪稱最養眼健身陣容！

其實尹老師的曼妙身材是來自愛跳舞的基因，爵士舞、現代舞都難不倒她，從小不斷參加舞蹈試鏡，也是從那時候，才讓她開始享受「運用身體」的樂趣。那時候的她雖然錢賺得不多，但是因為做著自己喜歡的事，還是讓他覺得非常幸福，而也是那時候的那種幸福感，才造就了現在能夠快樂傳授窈窕秘訣的尹老師。

舞蹈出身的她，一直到 20 歲時接觸到結合芭蕾與普拉提的「芭蕾提斯」，才讓她踏上運動健身這條路，她也曾偷偷透露，她最引以自豪的是自己的臀部線條，不過基本上尹老師的曲線都是無懈可擊，曲線滿分不能再高！

然而不僅僅是線上教學，尹老師也會不時在大型健身活動上現身，去年她還曾經在韓國一場巡迴運動派對親自教學底下數百名參與者，從首爾教到釜山，將她對於運動的熱情傳播各地，讓許多粉絲不斷留言：好想成為尹老師的學生！而她也因為亮麗外型及高人氣，不斷受到美容、運動品牌邀約，前陣子還與韓國滑冰女神「金妍兒」一同出演運動鞋廣告，兩大女神撐場，在運動之前，心靈先被洗滌了一番！

尹老師也常與同為皮拉提斯教練的雙胞胎妹妹尹元亨一同現身教學。（Ig@ch.yoooon）

不過別看尹老師這樣凹凸有致的身材，其實她也是個美食愛好者！她曾在受訪時說，要保有健康、勻稱身材，不只需要運動以及飲食控制，最重要的是要有一顆愉悅的心，選擇自己喜歡的方式瘦身，才是對自己身體的最佳良藥。而尹老師私底下也常常分享書籍，將正確的觀念傳授給大家，是一位確確實實的「身心靈導師」！

看著尹老師這樣健康積極的生活態度，一邊欣賞美貌之外，更是欣賞她這樣的堅持與理想。曾經也減肥失敗的她，用自身經驗傳授正確瘦身觀念，讓減肥變成一件「心情好」的事情，怪不得她隨時面帶笑容，讓人光是看著他就精神百倍！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：這樣的健身課怎能不報到？韓國最美女教練「尹老師」用最甜笑顏征服你的心！】