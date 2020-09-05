韓國21歲Rapper當街露股瞓馬路　失控行為引網民熱議

韓國節目《高等Rapper》冠軍，21歲Rapper Young B（梁洪元）今天（5日）凌晨在IG上傳數張爭議性照片，包括當街除褲露股，以及躺在馬路中心吸煙的失控行為，引來網民熱議。不過早上Young B仍未有刪除照片及回應，並再加碼上傳其他照片。

Young B首先在IG上傳露股及吸煙照，他躺在沒有車的馬路上令粉絲憂心外，沒有打格的露股照更是令人震驚。由於上傳時間為凌晨時份，因此網友質疑YoungB是否飲醉酒。可是引起爭議後，直至今天他依然未刪除相關照片，反而再上傳了兩張自己凌空靠着門框用電腦的照片，加上4個令人費解的表情符號。

Young B上傳沒有打格的露股照震驚網民。（IG/@yanghongwon）

Young B因成為《高等Rapper》冠軍而爆紅。 （網上圖片）

點撃睇Young B失控照：

早在Young B上傳失控照前，他曾在IG限時動態上傳一則訪問。訪問中被問到公司的優缺點時，他曾講到「拋開辛苦，覺得就像失去了我原來的樣子」，因此網友猜測Young B因公司而受到壓力，才會上傳爭議照片。Young B爆紅後曾捲入校園霸凌風波，但他則用Rap的方式回應大眾，否認網上的謠言並說出惡言帶來的痛苦。

Young B今早未有回應事件再上傳新照，被不少網友批評。（IG/@yanghongwon截圖）