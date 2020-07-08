24歲韓國Rapper整容超大對比爆紅：突然收超過1億個訊息！

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現年24歲的韓國男Rapper TAKUWA，去年參加《Show Me the Money》而廣為人知，一向其貌不揚的他日前在Instagram公開整容史，驚人的前後對比在韓國引起熱烈討論，亦引起海外多國的傳媒爭相報道。本來寂寂無名的TAKUWA突然人氣暴漲，他更自爆昨日Instagram上突然收到超過1億個訊息。

TAKUWA去年參加《Show Me the Money》而廣為人知。（Instagram：@66takuwa99）

TAKUWA公開整容前後對比照。（Instagram：@66takuwa99）

TAKUWA於5月底接受整容手術，包括眼形矯正、開眼頭、鼻以及面部輪廓手術。他分別在Instagram和YouTube公開手術前後的情況，並大方公開自己術後尚未消腫的模樣。他日前透露自己以前因為眼睛小而感到自卑，亦曾因為外貌而遭到別人恥笑而受到很多傷害：「我從不會批評別人的外貌，但卻不滿意自己的長相，所以決心動手術。現在我的外貌雖然改變了，但連內心亦有作出改變，自信心亦大增。」

TAKUWA於5月做整容手術。（YouTube：팅팅탱탱 타쿠와TAKUWA）

TAKUWA公開整容過程。（YouTube：팅팅탱탱 타쿠와TAKUWA）

不過，有網民批評TAKUWA與其花時間和金錢在外貌上，不如好好做音樂，TAKUWA反擊表示自己知道自己在做什麼，不需要別人的指使：「我有我自己的想法，而你也有你自己的想法。 如果我想改變另一個人的話，那就是一種傲慢的行為，只有自己才能實現自己的變化。」

童年時期的TAKUWA。（Instagram：@66takuwa99）

手術後的TAKUWA。（Instagram：@66takuwa99）

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