《大叔的愛》田中圭被爆背妻偷食　對酷似橋本環奈夜場小姐起痰

現年36歲的日本男演員田中圭憑BL神劇《大叔的愛》爆紅，不過近日受酗酒醜聞纏身令形象大跌，最近更被爆他喜愛夜蒲，背住妻子在疫症期間去夜店玩，更疑似對一名夜場小姐情有獨鍾，惹來偷食之嫌。

田中圭4年前憑BL劇《大叔的愛》中「春田創一」一角入屋，之後人氣有增無減。（《大叔的愛》劇照）

《大叔的愛》是日本朝日電視台於2018年製作的同性愛情電視劇，由田中圭、吉田鋼太郎及林遣都主演。（《大叔的愛》海報）

日前有報道指田中圭於上月3日早上搭的士去位於東京都世田谷區的寓所時，因為飲醉酒而無法支付車費而鬧上警局，最後他在警局逗留幾個小時，交還車費後才獲放行。據悉，田中圭經常酗酒，而且酒品一向欠佳，早前他因為宿醉開工拍攝電視劇《默默奉獻的灰姑娘～醫院藥劑師的處方箋》，而引起女主角石原聰美極度不滿，即場在片場痛罵對方。

有報道指石原聰美在片場痛罵宿醉開工的田中圭。（《默默奉獻的灰姑娘～醫院藥劑師的處方箋》劇照）

據日本傳媒《東京Sports》報道，有知情人士爆料，田中圭雖然有個已經結婚9年的太太Sakura，更有兩個女兒，但他卻於疫症期間到處玩樂兼酒後亂性，不但去東京夜蒲，亦經常會去大阪的指定夜店消遣，他每次到訪都玩得相當盡興，而且對店內其中一位20歲外形酷似橋本環奈的夜場小姐情有獨鍾，惹來偷食疑雲。

田中圭被指到處玩樂兼酒後亂性。（《DOUBLE FANTASY》影片截圖）

田中圭曾於《DOUBLE FANTASY》飾演一個背叛老婆雙重不倫的已婚男角色。（《DOUBLE FANTASY》影片截圖）

田中圭曾演過不少渣男角色。（《脫單大作戰》劇照）

田中圭被指偷食已經不是第一次，他前年曾經被爆夜會《大叔的愛》同劇女星內田理央，在房間內獨處三個鐘而傳出偷食傳聞。

千鶴（內田理央飾）與春田之前的情愫，也幾近蕩然無存。 （《大叔的愛：LOVE or DEAD》劇照）

內田理央19歲就參加NTV女郎選拔出道。（rio_uchida/IG相片）

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