《島嶼故事》代表香港首戰康城短片獎　影帝太保加持演退休殺手

最近的《幻愛》拍出極美的屯門、《變形金剛4》香港都拍出極有特色的海山樓，香港的確有不少的取景位既有特色又有代表性，而最近首部正式入選為康城影展基石單元的香港短片《島嶼故事》的選址同樣令人眼前一亮。

由太保主演的《島嶼故事》成為首條入選為康城影展基石單元的香港短片。（電影公司提供）

由新晉導演張林翰（Linhan Zhang）聯同年輕製片人苗華川（Clifford Miu）拍攝《島嶼故事》（The Last Ferry from Grass Island），戲中主角由香港金像獎影帝太保（張嘉年）和汪洋主演。日前導演張林翰接受《香港01》訪問，細談當中的拍攝趣聞以及跟太保的合作。

新晉導演張林翰今年才23歲，成功入圍康城影展基石單元，目的只有一個「我想拿獎！」（陳順禎 攝）

年紀輕輕的張林翰今年才23歲，他所執導的第一部短片《The Final Wish》在芸芸參加者中脱穎而出，獲得評審們青睞，入選辛丹斯日舞學院2017-2018 Ignite Fellows青年導演計畫，成為唯一來自亞洲的青年導演。

問到他入選康城影展後有何感想時，他懷着滿心期待且堅定的信心說：「我想拿獎！」

張林翰自小愛看殺手片，《鎗火》以及《英雄本色》都是他的最愛。（電影劇照）

自細愛看杜琪峯、吳宇森

的確有誰不想獲獎呢？但張林翰的取材確實別出心裁，他自言從小就愛看殺手或江湖片，尤其是杜琪峯、吳宇森的作品，《鎗火》以及《英雄本色》都是他的最愛，而當中的熱血感和江湖味最為吸引他。

所以在今次拍攝《島嶼故事》中，他決定要將7、80年代的殺手生活拍出來，不過主題卻是30年後他們風光背後的生活變成怎樣，一來這樣的主題少之又少，二來自己都很想探究一番，要是當年的殺手繼續延續下去又會是怎樣。

《島嶼故事》全片只在塔門中拍攝，是個獨特的取景地。（官方提供）

踏上塔門靈感湧現

《島嶼故事》全片只在塔門中拍攝，講述身為殺手的太保在隱退後，藏身在塔門的漁村中，離開五光十色的都市，呈現出一種復古的味道，問及他為甚麼是塔門時，他回答：「其實都有去過鹽田仔、蒲台島、長洲和南丫島睇景，但就在踏上塔門時，突然就好多靈感浮現到腦海中，又如曾經的殺手，確要躲在沒有甚麼人又偏遠的地方才對。另外就是看得出來以前它是很興旺，因為時代變遷，人都搬到市中心去，想用拍攝把這個地方紀錄下來。」

張林翰表示：「就算沒有找到太保，也會選定香港演員。」（陳順禎 攝）

談到跟太保合作時，導演張林翰講到其實是他的製片人幫忙邀請，「覺得自己很幸運，太保哥願意接我們的戲，也有可能是因為他喜歡這個劇本，覺得有點意思。當然我也很記得太保哥當年拍《警察故事》在成龍旁邊，戲中也有提到《警察故事》，個人來說很過癮。」

影片中有提到《警察故事》，是導演的精心安排。（電影劇照）

其後導演張林翰補充：「其實很多時候都很感謝太保哥，就算自己沒想到的，他都會幫我補上，來豐富作品。又如突然發現太保哥總是在中午站在太陽底下，於是問他在做甚麼？他就回應：『我是個隱退的殺手，而且已經變成了漁民，所以要把自己曬黑。』就是這些很小的細節他都會很願意去付出，感受到他很支持我。」礙於疫情影響，今屆康城影展雖改為網上，但賽果公報仍未有確實日子，希望會為大家帶來好消息。

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