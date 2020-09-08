倪晨曦跳舞碌落樓梯　原來已大肚幾星期：有意外一定十分自責！

現年32歲的「IG女神」倪晨曦（Elva）於6月宣布已懷孕六個月的消息，現時不經不覺已經臨盆在即，這位準媽媽早前在YouTube拍片記錄懷孕期間的日常點滴，更透露自己去醫院檢查時原來已經懷孕九星期，未知道自己大肚時更試過跌落樓梯，回想起當時真的很幸運沒有出事影響胎兒。

倪晨曦的預產期在10月。（Instagram：@misselvani）

Elva於今年3月上載一段玩鬼步舞 (Shuffle dance) 的片段，在樓梯跳上跳下的時候不慎仆倒整個人跌在地上，幸好最後沒有受傷。Elva憶述當時原來已經懷孕中：「說真的我完全不知道當時自己已經懷孕，如果知道的話真的會嚇壞！我跌倒後還在狂笑，笑完之後沒有人過來理會我，大家都各自在做自己的事情，還好沒事，如果當時發生什麼意外我一定會十分自責。」

Elva未知自己懷孕時不慎由樓梯仆倒整個人跌在地上。（YouTube：Elva Ni）

Elva坦言幸好當時沒有大礙，否則自己一定會好自責。（YouTube：Elva Ni）

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Elva的預產期在10月，但因為受疫情影響令她與媽媽要分隔兩地，兩母女只能透過視像通話見面，媽媽更可能無法親眼見到Elva生B這個人生重大時刻，Elva坦言：「我媽媽一直很期待可以幫我湊小朋友，但現在這個階段我覺得媽媽還是有機會來的，因為我的預產期在10月尾，到時可以看看情況，我們還有差不多兩個月的時間，因為我們還沒有請陪月就是一直希望媽媽可以過來，如果媽媽不能來的話我也不知道怎麼辦！」

Elva希望媽媽10月底可以來香港幫忙湊小朋友。（YouTube：Elva Ni）

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