與曹敏莉17年前參選港姐結緣　楊洛婷為好姊妹慶祝38歲生日

2003年香港小姐「五料冠軍」曹敏莉（Mandy）和當年的亞軍楊洛婷（Rabee'a）於比賽上結緣至今依然情同姊妹，各自成家立室兼榮升媽媽後更經常見面與對方的小朋友玩。曹敏莉於今日（2日）38歲正日生日，當然亦不少得與楊洛婷一齊食飯慶祝，更一併慶祝相識第17年。

2003年的港姐冠亞季軍分別為曹敏莉（中）、楊洛婷（左）和戚黛黛（右）。（VCG）

三人至今依然是好朋友，早前更一起為楊洛婷慶祝生日。（Instagram：@rabeeayeung）

楊洛婷在Instagram上載與曹敏莉唱生日歌吹蠟燭的影片，並承諾：「我會唱好多好多次生日歌給你聽，令你發惡夢都夢到我，直到你下年生日！！我的愛生日快樂！（I will sing Happy Birthday to you so much you’ll have nightmares of me until your next birthday! Happy Birthday love!）」

楊洛婷上載與曹敏莉唱生日歌吹蠟燭的影片。（Instagram：@rabeeayeung）

今日是曹敏莉的38歲生日。（Instagram：@rabeeayeung）

曹敏莉於2010年與金融才俊老公Jacky結婚後，逐漸淡出娛樂圈，更分別於2011、2013及2016年誕下女兒Dora、大仔Marco和幼子Leo，組成一家五口的溫馨家庭非常幸福。不過，曹敏莉無論是美貌還是身材都依然keep得很好，完全看不出生了三個小朋友！

曹敏莉和楊洛婷經常帶子女一起見面。（Instagram：@chomandylee）

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