與曹敏莉17年前參選港姐結緣　楊洛婷為好姊妹慶祝38歲生日

2003年香港小姐「五料冠軍」曹敏莉(Mandy)和當年的亞軍楊洛婷(Rabee'a)於比賽上結緣至今依然情同姊妹,各自成家立室兼榮升媽媽後更經常見面與對方的小朋友玩。曹敏莉於今日(2日)38歲正日生日,當然亦不少得與楊洛婷一齊食飯慶祝,更一併慶祝相識第17年。

2003年的港姐冠亞季軍分別為曹敏莉(中)、楊洛婷(左)和戚黛黛(右)。(VCG)

三人至今依然是好朋友,早前更一起為楊洛婷慶祝生日。(Instagram:@rabeeayeung)

楊洛婷在Instagram上載與曹敏莉唱生日歌吹蠟燭的影片,並承諾:「我會唱好多好多次生日歌給你聽,令你發惡夢都夢到我,直到你下年生日!!我的愛生日快樂!(I will sing Happy Birthday to you so much you’ll have nightmares of me until your next birthday! Happy Birthday love!)」

楊洛婷上載與曹敏莉唱生日歌吹蠟燭的影片。(Instagram:@rabeeayeung)

今日是曹敏莉的38歲生日。(Instagram:@rabeeayeung)

曹敏莉於2010年與金融才俊老公Jacky結婚後,逐漸淡出娛樂圈,更分別於2011、2013及2016年誕下女兒Dora、大仔Marco和幼子Leo,組成一家五口的溫馨家庭非常幸福。不過,曹敏莉無論是美貌還是身材都依然keep得很好,完全看不出生了三個小朋友!

曹敏莉和楊洛婷經常帶子女一起見面。(Instagram:@chomandylee)

點擊觀看更多曹敏莉的照片: