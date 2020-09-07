【星級日日瘦 】陳凱琳朝早飲排毒水　火速輕鬆修身回復超苗條

陳凱琳（Grace）去年2月為老公鄭嘉穎誕下大仔鄭承悅（Rafael）後，再於上月初宣布細仔Yannick出世，結婚短短兩年已經三年抱兩組織四人家庭。Grace生B後都保持健康吃得清淡，今日（7日）在Instagram公開排毒水製作方法，難怪她能夠在這麼短的時間內火速收身回復超苗條身形！

陳凱琳結婚短短兩年已經三年抱兩組織四人家庭。（Instagram：@ghlchan）

陳凱琳生B後火速收身回復超苗條身形。（Instagram：@ghlchan）

製作排毒水的方法很簡單，首先要準備半條青瓜、一個細青蘋果、一扎西芹、三分一個苦瓜以及兩個西蘭花，並將所有材料加水放入攪拌機。Grace表示在每個星期一都會飲這款排毒水，因為可以在每個星期的第一日令身體有一個全新的開始。另外，Grace亦會盡量選擇無味精和無防腐劑的食物，而且選擇無激素及食物有抗生素飼料的豬牛雞肉。

Grace每個星期一都會飲排毒水令身體有一個全新的開始。（Instagram：@ghlchan）

Grace介紹這款排毒水的製作方法。（Instagram：@ghlchan）

Grace亦會盡量選擇無味精和無防腐劑的食物，而且選擇無激素及食物有抗生素飼料的豬牛雞肉。（Instagram：@ghlchan）

點擊觀看更多陳凱琳的照片：