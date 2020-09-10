張曦雯唔單只係「年輕版Do姐」　IG新相仲搵到關之琳周汶錡影子？

現年30歲的張曦雯（Kelly）貴為國際中華小姐冠軍，美貌出眾之餘演技亦不俗因此火速成為TVB力捧對象獲得不少演出機會。Kelly自出道以來多次被指撞樣不少靚女，其中最深刻印象的必定是參選華姐時被傳媒封做「翻版羽翹（現名：雨僑）」，而近年亦有「年輕版Do姐（鄭裕玲）」的稱號，近日更有網民稱Kelly十足關之琳和周汶錡的混合體！

張曦雯出道以來多次被指撞樣不少靚女。（陳順禎攝）

Kelly經常在Instagram分享日常點滴，在疫情期間雖然工作減少不過反而有更多時間休息，得閒可以做瑜伽、整蛋糕和放狗等等，所以她整個人氣息變得更好。昨日（8日）Kelly上載一批新照片，打扮隨性的她輕輕單手托頭露出甜甜的笑容更被網民大讚變美了，更有人指出照片中的她甚有關之琳和周汶錡的影子，果然與靚女似樣的都只能是靚女。

張曦雯甚有關之琳和周汶錡的影子。（Instagram：@kelllycheung）

名模周汶錡（Instagram：@kathychow520）

關之琳有大美人的稱號。（Instagram：@rosamundkwan）

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