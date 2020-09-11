乘風破浪的姐姐︱萬茜成團深陷輿論　資源口碑不敵未成團鄭希怡

風靡整個夏天的內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》於上星期五（4日）落下帷幕，寧靜、張雨綺、郁可唯、孟佳、黃齡、萬茜、李斯丹妮最終組成7人團，結果不盡人意之餘，更在成團當晚引發「內戰」，幾位姐姐似乎面和心不和。

成團夜7位姐姐已經是面和心不和，予人兩個小隊自成一派的感覺。（微博圖片）

隨着一周時間過去，不少姐姐的生活都回到正軌，開始新一輪工作，成團姐姐除了官宣團體綜藝《姐姐的愛樂之程》之外，暫時未有其他動靜，反而是被負面新聞纏身，譬如萬茜最近就因點讚抹黑寧靜、郁可唯的文章而深陷輿論之中。相較之下，未能成團的姐姐們，似乎事業要順利得多。

萬茜工作室回應點讚一事是盜號導致，從而牽連出各大網站都紛紛否認盜號的可能，令事件似雪球一樣，愈滾愈大，萬茜也因此招致不少負評。（微博@萬茜工作室）

首先就是王霏霏。作為前韓國女團Miss A的成員之一，唱跳俱佳，實力不俗，可惜最後未能成團，令網友最是意難平。正所謂「塞翁失馬，焉知非福」，日前王霏霏簽約日本最大的唱片公司愛貝克思內地分部，一躍成為天后濱崎步、安室奈美惠、倖田來未等師妹，跨國合作指日可待，Solo發展勁過成團。

就目前來看，王霏霏的這個資源絕對好過成團姐姐。（微博圖片）

其次要數金晨、藍盈瑩。前者樣貌、身材、舞蹈都非常適合女團，而後者的唱跳實力亦不俗，雖然網友也為兩人未能成團感到遺憾，不過作為演員的她們，可謂獲得了一個極好的資源，就是參演馮小剛執導的女性群像劇（「多主角」或「多角色共演」構成劇情的作品）《北轍南轅》，講述五位女性在攜手創立「北轍南轅」餐廳的過程中，收穫成長與愛情的故事，已知的另一位演員是王珞丹。這也是馮小剛時隔25年再次導演電視劇，熱度與關注度絕對不少，比起未能成團來講，這個資源說不定是穩賺不賠！

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而鄭希怡（Yumiko）更是代言不斷，由嬰幼兒商品、護膚品，再到電腦、汽車等，一連斬獲7個品牌，商務資源廣泛。其實Yumiko本身是媽媽，同時兼具霸氣氣場，無論美艷定型格style都能完美駕馭，通過節目在內地知名度大大提升，因此深受品牌青睞。另外還有雜誌、真人等邀約，更有消息指Yumiko方與唐嫣方正在商談，可能之後會有合作。

Yumiko的代言範圍廣泛。（微博圖片）

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另外，作為歌手兼演員的張含韻可謂成功翻身，15歲參與《超級女聲》選秀，以全國季軍出道，但不久後便沉寂了，在電視劇中也只是參與一些閒角，近一兩年才慢慢增加曝光。憑藉在《乘風破浪的姐姐》中的唱跳實力，再次收穫大批粉絲，贏得大眾關注。有指通過好友趙麗穎牽線，她會參演台灣導演陳正道執導的新劇，日前張含韻工作室公開她已進入劇組拍攝，但就不知道是否與陳正道合作。最近備受好評的懸疑劇《摩天大樓》就是出自陳正道之手，也是Angelababy演技大獲讚賞的劇集。就張含韻九月的工作行程來看，資源都提升不少，包括參與央視晚會錄製、湖南衛視晚會錄製、首映禮現場、廣告拍攝、錄音、MV等。

張含韻再次翻紅。（微博圖片）

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其實通過《乘風破浪的姐姐》，30位女星不多不少都收穫了人氣以及曝光度，同時也有了很多新的嘗試與挑戰，都算是有所得着。