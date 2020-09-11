【黃子韜爸爸離世】窮養兒子隱瞞豪門家境　擁多套房產及12間公司

內地藝人黃子韜爸爸黃忠東於今日（11日）病逝，享年52歲，由他創辦兼任執行董事的「龍韜娛樂」發佈訃告，表示黃先生在生病期間，依然敦促鼓勵家人親友盡心本職、樂觀向上，而黃子韜工作室也隨即轉發，代表黃子韜致謝所有關心，並希望大家給予時間處理相關事宜。

黃子韜爸爸於11日病逝，享年52歲。（微博@龍韜娛樂）

其實黃子韜有今時今日的成就，黃爸爸絕對功不可沒。當年黃子韜身為韓國男團EXO成員，但卻得不到公司支持，反而搞到一身傷，於是黃爸爸決定讓他回國。據內地媒體《人物》報道，為支持兒子的星途，黃爸爸將青島四、五套房產、200多億（約227港元）資產的公司拋諸腦後，毅然來到自己不喜歡的北京，為兒子創立「龍韜娛樂」，幾乎放棄之前打拼半生的事業，由金融界輾轉到娛樂圈，犧牲自己的一切，為兒子的夢想保駕護航。由宣傳文案到新媒體，再到擺平輿論，建立關係網，甚至是管理粉絲等，黃爸爸都親力親為。

黃子韜與父母。（微博圖片）

除了物質方面，黃爸爸在精神上也很支持兒子。很多時候，網友覺得黃子韜過於真性情，但黃爸爸不要求他性格上改變，否則就不是黃子韜了。此外，黃子韜1歲時一次深夜發燒，奈何醫院無人，導致他們足足等了兩個小時，那時黃爸爸便決心學醫，用了5年時間考取醫師資格證（除臨床經驗），之後無論黃子韜是什麼病，都是由黃爸爸開藥。在2015年錄製真人騷《閃亮的爸爸》時，黃爸爸更展示出對兒子無微不至的一面，擔心黃子韜會肚餓，早早起身為他煮早餐；當黃子韜整理行李一籌莫展時，黃爸爸又及時出現，幫他摺衫等。

黃爸爸對黃子韜愛護有加。（微博圖片）

雖然黃爸爸的身家不菲，但他卻非常低調，在金融圈混跡多年，都用筆名發表文章，因此黃子韜的家境曝光，也是源於2016年的《人物》訪問。除了龍韜娛樂，黃爸爸名下還有12間公司，實力不俗。但在黃子韜成年以前，黃爸爸一直告訴他家裡很窮，用「窮養」的方式，培養黃子韜自立自強的性格。到了高中，黃子韜退學，告訴黃爸爸找了份為英文培訓機構派傳單的好工作，就是到處去拉客簽單，殊不知這個地方，就在自己爸爸公司的門口。每晚10點，商場放工人流量最大，黃子韜大冬天在外面拉客，黃爸爸就坐在車內流眼淚，再眼睜睜看兒子搭巴士回家。

黃子韜是被「窮養」長大。（網絡圖片）

不難看出，黃爸爸一方面希望兒子獨立自強，一方面又關懷備至，且對員工也如同一位溫暖寬容的大家長。而黃子韜曾於今年8月中曾曬出兩張與僧人的合照，相中的他手持《普賢行願品》經文，據悉，讀誦《普賢行願品》可為在世父母祈福祈壽。想不到未夠一個月的時間，黃爸爸驟然離世，無疑對黃子韜是一個巨大的打擊，但相信也會令他成長很多，希望逝者安息，生者如斯。