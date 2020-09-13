「大胃王界美少年」小林尊徹底崩壞？　留長髮紮孖辮嚇親網民

14年前在12分鐘內食下53又四分三個熱狗刷新世界紀錄的日本大胃王小林尊，憑住驚人食量和俊俏外貌，於出道初期就得到「大胃王界美少年」的稱號。小林尊現時已經42歲，早已不是當年大家印象中的「美少年」，而他的最新照片更嚇到了不少網民，令不少網民慨嘆美少年崩壞了。

小林尊當年憑住驚人食量和俊俏外貌，於出道初期就得到「大胃王界美少年」的稱號。（網上圖片）

小林尊現時留着一把黑色長頭髮，亦喜歡畫上濃濃的黑色眼線，猶如一個不羈的rocker。不過在最新照片中，他將長頭髮紮成孖辮十足小丑女，超破格造型令粉絲大呼認不得：「完全變了個人！」、「真的是當年那個大胃王嗎？」有粉絲問他為何突然留長頭髮，小林尊笑言沒有特定原因只是想要改變一下，不過他承諾之後會將長髮捐出幫助有需要的人。

小林尊將長頭髮紮成孖辮十足小丑女。（Instagram：@kobayashitakeru）

小林尊承諾之後會將長髮捐出幫助有需要的人。（Twitter：@FReeKobi0704）

小林尊由2001年到2006年連奪6屆美國紐約最著名的食熱狗大賽冠軍，亦曾在香港、台灣和新加坡參加大胃王比賽奪冠。不過近年他已經甚少參加大型大胃王比賽，現時與妻子長居美國，周不時才會參加比賽。

小林尊和太太Maggie James。（Instagram：@kobayashitakeru）

點擊觀看更多小林尊的照片：