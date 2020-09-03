內地炫富網紅出獄後外貌再進化　為過第二人生整成網紅樣？

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現年29歲的內地網紅郭美美早年因以「中國紅十字會商業總經理」頭銜炫富而引發巨大爭議，其後於2015因涉嫌開賭場及性交易被法院判處有期徒刑5年，並於去年7月日刑滿出獄。她出獄後改名「郭宸溪」積極過第二人生，不過卻被網民發現她重返炫富路，就連五官都突變完全認不出。

郭美美2015年因涉嫌開賭場及性交易被法院判處有期徒刑5年。（網上圖片）

郭美美與入獄前的外貌相差甚大。（微博：@郭美may努力努力）

郭美美出獄之後在微博開新賬號「郭美may努力努力」，周不時上傳日常生活點滴，去年底還上傳自己身穿白色毛衣懺悔的影片表示，「這段時間網上關於我的和新聞，我都會去看，我從來不會去避諱自己犯下的錯誤」，也說希望時光倒流，從沒犯錯，並發誓未來不再走偏，似乎一心想洗心革面重新來過。不過當時已經有不少聲音指她只為做網紅賺錢鋪路獲取大眾好感，幾個月後就道復炫富本性。

郭美美早年照片。（網上圖片）

郭美美去年底上傳懺悔影片。（微博：@郭美may努力努力）

郭美美回復炫富本性。（微博：@郭美may努力努力）

網民亦發現郭美美的外貌再進化，臉形整成的V臉，更隆鼻、打玻尿酸樣樣齊，與入獄前的外貌相差甚大，留言表示她確實是想徹底洗底，活得像另一個人一樣。

郭美美出獄後曾整容多次。（微博：@郭美may努力努力）

隆鼻、打玻尿酸樣樣齊。（微博：@郭美may努力努力）

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