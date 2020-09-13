周杰倫「一拖四」打籃球　老婆昆凌以外三位女波友竟是政商界名人

台灣天王周杰倫一向是籃球迷，除了經常與林俊傑、蕭敬騰和黑人（陳建州）這班演藝圈好兄弟打波之外，就連籃球員林書豪都是他的波友。近日他「一拖四」去打籃球，除了他的太太昆凌之外，另外三位波友位位都又高又靚女而成為眾人焦點，不過原來她們個個都來頭不小，是台灣政商界的知名人物。

周杰倫經常與林俊傑和蕭敬騰見面，更經常相約打波。（Instagram：@jaychou）

近日他「一拖四」去打籃球，除了他的太太昆凌之外，另外三位波友位位都又高又靚女而成為眾人焦點。（Instagram：@pattytsai13）

（左至右）現任台北市議員耿葳、台灣企業家郭台銘的太太曾馨瑩、台灣前副總統連戰兒子連勝文的太太蔡依珊和昆凌。（Instagram：@pattytsai13）

周杰倫過去以籃球建立了不少友誼，今次更與台灣前副總統連戰兒子連勝文的太太蔡依珊、台灣富豪企業家郭台銘的太太曾馨瑩以及現任台北市議員耿葳做一日波友！她們多數都以斯文優雅的打扮現身，卻罕有換上運動衫與昆凌和周杰倫切磋球技，因而不少網民見到這個畫面後大呼：「實在太難得的畫面」、「果然是周董才能做到」、「好像女團和經理人」、「周杰倫與政商界成功『we connect』」。

蔡依珊台灣前副總統連戰兒子連勝文的太太。（VCG）

曾馨瑩是台灣企業家郭台銘的太太。（VCG）

耿葳是現任台北市議員。（網上圖片）

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