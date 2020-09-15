「韓國麥當娜」孖李孝利組女團完全唔似51歲！自爆患癌封咪十年

韓國綜藝節目《玩什麼好呢？놀면뭐하니》打造超強姊姊女團「退貨遠征隊」（환불원정대），由性感歌姬李孝利、傳奇天后嚴正化、饒舌歌手Jessi和MAMAMOO成員華莎組隊，國民MC劉在錫則化身製作人「劉知美」。最新一集李孝利到嚴正化家裡作客，讚嘆嚴正化居家打扮亮麗之餘、還自爆「我老公都說看我看煩了，說我在家只穿睡衣」，透露在家模樣很邋遢，只有出門才會變漂亮華麗；她也表示為了拚懷孕生子，遵從醫生指示戒酒，為「做人」煞費苦心。

51歲的嚴正化曾獲封「韓國麥當娜」，雖然近10年接近封味狀態，依然Keep得勁好：

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節目回顧51歲「韓國麥當娜」嚴正化的傳奇演藝發展歷程，嚴正化曾坦言，這次做完「退貨遠征隊」的專輯和舞台表演，歌手生涯就差不多結束了，她吐露年齡漸長的自卑感：

與其說是放下不做，因為總是在意自己的年齡，出來表演覺得有些丟臉，所以不怎麼去音樂節目了。 嚴正化

嚴正化寶刀未老，日前在節目上大跳過往金曲！▼

嚴正化也說：「我的夢想是舉辦一場帥氣的演唱會然後退休！」但如今尚未實現，她說：「因為2010年動了甲狀腺癌手術後聲帶受損，唱歌變得吃力，就10年沒唱歌了。」透露10年來幾乎是「封Mic狀態」。

嚴正化哽咽表示：「現在還能和後輩們一起做專輯，真的是感覺好到想要流淚。」更謙虛說：「這次要向Jessi、華莎學很多東西，因為嗓子不太好，請大家多幫幫我。」劉在錫和後輩都紛紛暖心打氣，讚她是「永遠的傳奇女王」。節目中，嚴正化也即興秀經典歌曲《背叛的玫瑰》、《POISON》、《招待》等舞蹈，證明寶刀未老的實力，當年王牌伴舞金鍾旼也驚喜現身，時隔多年再度同框重現經典舞台，讓觀眾直呼「回憶殺」。《玩什麼好呢？》每週日於friDay影音全台獨家首播。

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