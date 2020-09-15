大小姐其實叫林淑敏　盤點12位角色名比真人更出名的演員

每位演員都總是希望自己演過的角色能夠永遠活在每位觀眾心中，不過有很多時候正正因為他們演得實在太成功，結果令反而角色比自己本人的名字來得更出名。就像「哈利波特」丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）、「Hannah Montanna」Miley Cyrus及「美國隊長」Chris Evans等外國演員一樣，香港有不少演員都憑一個角色一炮而紅，但他們真的的名字卻始終不及角色名深入民心！

Daniel Radcliffe出道至今仍然被不少觀眾叫他做「哈利波特」。（Getty Images）

Chris Evans成功演活「美國隊長」，長存每個觀眾的心中。（《美國隊長》劇照）

處境劇作為觀眾日日電視撈飯的劇集，因此成為不少新人演員最快入屋的途徑，不過當中最大的影響就是觀眾可能只會永遠記得角色名，而往往記不起這個演員究竟叫什麼名字。《愛·回家》系列自2012年播出起捧紅了不少新面孔，甚至令一些半紅不黑的演員找到機會上位。羅天宇和蔣家旻當年憑住「馬子仁」和「馬子妮」兄妹檔打出名堂深入民心，雖然已經過了8年，但有不少觀眾依然叫兩人做「馬子仁馬子妮」，要搣甩標籤實在太難。

羅天宇和蔣家旻當年憑住「馬子仁」和「馬子妮」兄妹檔打出名堂深入民心。（《愛·回家》影片截圖）

羅天宇和蔣家旻至今仍然很像兩兄妹。（Instagram：@lawjoey）

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