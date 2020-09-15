網紅團體「這群人」解散？成軍十年遇七大拆夥危機　尼克揭內幕

台灣網紅團體「這群人」成團至今已經超過10年，是目前台灣最高訂閱人數的團隊，以「超瞎翻唱」、「經典語錄系列」創下高點閱率，然而多年下來的合作與相處，難免會有發生摩擦，身為成員之一的尼克也吐露其中秘辛，認了團體一度面臨拆夥危機，所幸經歷重重難關後，夥伴們仍堅持了下來。

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尼克近來以「這群人為何還沒解散？」為題，在影片中分享團體一路熬過的種種困難，一開始被老婆Ashly好奇問，「聽起來有想過（解散）耶？」對此，他大方坦承，「沒錯。」令女方驚訝直呼「真的假的？！」

尼克接著說，「其實一個團體經歷過10年喔，難免一定會有這些念頭，不管是線上藝人、Youtuber、共同開公司、班上的一個團體，因為你覺得它變成『走味的咖啡』啦，然後你就覺得已經不是當初那杯咖啡了，所以你就會萌生解散的念頭。」他表示，這群人10年來面臨過各種不同的考驗，「每一個環節都有可能造成拆夥。」

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尼克舉例，這群人過去所經歷過可能造成拆夥的危機因素，包括利益分配、經紀公司、開公司、成員接觸外面世界與規模、思想不同、私人恩怨、犧牲，所幸最後他們仍堅持了下來，才能繼續合作至今。

「我跟這群人這個團體在共事的時候，真的覺得這團體實在太屌了！」尼克透露，有時在討論事情，心中都會忍不住疑惑，「你們是聖人是不是？不會有邪惡思想嗎？」他表示，「大家神聖的一點是，即使你有想過，但是你沒有真的做，因為你知道你真的做的時候，有時候會破壞團體中的一個齒輪。」顯見團員間老早就培養出超好默契，堅定情誼羨煞眾人，也令不少網友相當佩服。

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尼克近來以「這群人為何還沒解散？」為題，在影片中分享團體一路熬過的種種困難，一開始被老婆Ashly好奇問，「聽起來有想過（解散）耶？」對此，他大方坦承，「沒錯。」令女方驚訝直呼「真的假的？！」

尼克接著說，「其實一個團體經歷過10年喔，難免一定會有這些念頭，不管是線上藝人、Youtuber、共同開公司、班上的一個團體，因為你覺得它變成『走味的咖啡』啦，然後你就覺得已經不是當初那杯咖啡了，所以你就會萌生解散的念頭。」他表示，這群人10年來面臨過各種不同的考驗，「每一個環節都有可能造成拆夥。」

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尼克舉例，這群人過去所經歷過可能造成拆夥的危機因素，包括利益分配、經紀公司、開公司、成員接觸外面世界與規模、思想不同、私人恩怨、犧牲，所幸最後他們仍堅持了下來，才能繼續合作至今。

「我跟這群人這個團體在共事的時候，真的覺得這團體實在太厲害了！」尼克透露，有時在討論事情，心中都會忍不住疑惑，「你們是聖人是不是？不會有邪惡思想嗎？」他表示，「大家神聖的一點是，即使你有想過，但是你沒有真的做，因為你知道你真的做的時候，有時候會破壞團體中的一個齒輪。」顯見團員間老早就培養出超好默契，堅定情誼羨煞眾人，也令不少網友相當佩服。

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