「這群人」尼克公開道歉：我傷害了Ashly！　結婚三個月認犯了錯

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台灣網紅團體「這群人」成員尼克和Ashly交往多年，雖然婚禮因為新冠肺炎（COVID19）疫情延期，但已在2月初到戶政事務所登記，正式成為夫妻。沒想到，小倆口結婚約3個多月後，他在5月底突然透過影片道歉，正式向Ashly、岳父岳母以及雙方的粉絲鄭重道歉：「因為我傷害了Ashly。」

「這群人」尼克犯了全世界男人都會犯的錯？尼克道歉原因竟是…（點圖放大▼▼▼）

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不少人覺得誠意十足，也有許多網友心疼表示，認為2個人在一起應該是要互相的：「尼克好可憐喔」、「尼克不知道是過敏還怎麼，看起來有點像哭過有點憔悴」、「有點擔心尼克這樣公開道歉會不會很難受或感到自尊受損」、「其實尼克脾氣已經很好了，沒有被罵到生氣」

點圖看「這群人」尼克老婆Ashly美照▼▼▼

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同時也有粉絲幫忙緩頰：「沒關係過了都過了，只希望未來的日子每一天裡你們都能是幸福快樂開開心心的」、「兩個人都很棒，會越來越幸福的」。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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