「這群人」鄭茵聲罕有曬比堅尼性感照　一個原因令愛犬被網民鬧爆

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YouTuber茵聲是「這群人」成員之一，向來給人搞怪、無厘頭印象，穿衣打扮也多以鄰家女孩路線為主。然而，她最近跟好友郭書瑤一起去泳池，難得小露性感，分享了自己穿泳衣的照片，令粉絲暴動大呼「真的有夠辣」、「好正」！

點圖看「這群人」鄭茵聲性感照▼▼▼

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茵聲2天前便在Instagram分享了泳裝照，雖然穿的是連身泳衣，但後腰有大片挖空設計，露出皮膚白皙的美背。她因為害羞，只上傳了2張背影照片，謙稱只有背面能見人，但還是引來粉絲瘋狂敲碗求正面照，反應超熱烈。

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應大家要求，茵聲1日終於把正面照上傳，但還是不好意思：「拍正面是會害臊的！我想了30分鐘才po，太裸露的請哈士奇來幫忙一下。」她用哈士奇貼圖巧妙遮住其中一張照片的胸口處，但在其他照片中，還是難得將美胸示人。

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粉絲千呼萬喚終於求得正面照，熱烈回應「茵聲真的有夠辣」、、「原來茵聲身材好得火辣」，稱讚她照片相當漂亮；更有許多人開玩笑說「突然很討厭哈士奇」、「哈士奇走開啦」，吐槽養眼畫面都被哈士奇擋住。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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