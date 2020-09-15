湯洛雯只會向蔡思貝小鳥依人?　每張合照都激似婚紗照甜蜜感滿瀉

湯洛雯（靚湯）一向外貌甜美氣質出眾，無論是她的家人、好友還是男朋友馬國明，都將她當成公主捧在手掌心疼愛，簡直受盡萬千寵愛在一身。不過正當你以為靚湯很小鳥依人的時候，其實她亦可以很man，只不過永遠見到靚湯最man的一面只有一個人，就是她的好姊妹蔡思貝。

湯洛雯和蔡思貝感情好好情同姊妹。（Instagram：@roxannetong）

蔡思貝因為多年來留着一頭爽朗短髮，因此吸引一種性格堅強的感覺，但事實上她遇上外表似公主的靚湯之時，就會顯出小鳥依人的一面，在她們過去的合照就能見到，靚湯在蔡思貝身邊就會顯得特別man就像她的男朋友一樣，更有網民笑言她們每張合照都很像情侶照。

湯洛雯在蔡思貝面前就會變得好man。（Instagram：@roxannetong）

蔡思貝和靚湯今日（15日）在Instagram上載多張雙人廣告照片，兩人打扮一黑一白，靚湯更作勢要親吻對方一樣，眼神非常強勢。蔡思貝發文寫道：「我嚮往真摯的友誼，它是我的心靈支柱，更是我建立自信的依靠，讓我盡情流露最真實的一面。我很感恩有這位美女（湯洛雯）一直陪伴在我身邊。」靚湯則表示：「在圈中能認識到真心知己是件很幸福的事，我在她（蔡思貝）眼裏看到漂亮的自己，全因我可以在她面前展現最真實和自然的一面。」

湯洛雯和蔡思貝一黑一白拍廣告，十足情侶照片。（Instagram：@roxannetong）

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