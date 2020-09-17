小鬼逝世︱KID連夜趕製MV圓好友遺願　小鬼笑容滿滿令人更心酸

台灣男星小鬼（黃鴻升）昨日（16日）被發現在家中失救不幸離世，終年36歲。小鬼生前一起主持綜藝節目《綜藝玩很大》的拍檔KID（林柏昇），昨晚（16日）忍著悲痛發文透露，好兄弟生前曾拜託自己，希望可以用KID的GoPro攝影機所拍的花絮內容來做自己歌曲《我不是空笑夢》的MV，於是有情有義的KID熬夜趕工完成，只希望為這位好拍檔送上最後禮物，一圓他的遺願。

KID和小鬼拍節目後成為好兄弟。（Instagram：@circuskidd）

KID非常珍惜小鬼這位好拍檔。（YouTube：野人七號部落）

小鬼生前曾拜託KID，希望可以用KID的GoPro攝影機所拍的花絮內容來做自己歌曲《我不是空笑夢》的MV。（YouTube：野人七號部落）

KID昨晚發文講過小鬼曾經邀請自己拍《我不是空笑夢》的MV：「你說 《我不是空笑夢》想用我gopro拍的影片，我同一時間私訊《玩很大》幫忙直接剪成MV放在節目裡（裏）頭，給你一個驚喜，後來你打電話給我說了幾句噁心的謝謝，也正式邀請我拍攝這首歌正式的官方音樂錄影帶。」結果KID馬上實現小鬼的遺願，在今日早上6點多，分別在Instagram、Facebook和YouTube「野人七號部落」上傳他為小鬼所製的《我不是空笑夢》MV，並寫道：「早安，送給你的最後一個禮物。」

KID在影片開頭特意用了小鬼和自己的私訊對話。（YouTube：野人七號部落）

小鬼在影片中笑得好開心。（YouTube：野人七號部落）

KID在影片開頭特意用了小鬼和自己的私訊對話，內容中全都是他們兩人過去一起拍《綜藝玩很大》的花絮片段，除了有打打鬧鬧的場面之外，亦有不少兩兄弟共睡一張床、打枕頭戰、甚至肉麻地攬住對方的場面。雖然只是一些日常片段，不過小鬼在每個的畫面都笑得很開心，猶如工作人員之間的開心果。而片中最令人淚崩的一幕，就是小鬼開心地對住鏡頭說：「請看一下我現在健健康康的樣子！」現在卻突然不幸離世，令他本來無比快樂的表情顯得更為心酸。

小鬼笑着說：「請看一下我現在健健康康的樣子！」（YouTube：野人七號部落）

KID在片尾亦寫道：「我們的愛只是換了個形式在彼此身邊，願在不同世界努力的你與正在努力的我們，有一天，我們會喚醒彼此，再一次的相聚。」楊丞琳亦轉載這個MV，並感謝KID完成了小鬼的心願：「我知道柏昇一定是一邊哭、一邊笑的做完這支影片，這個禮物也送給所有愛他的人，謝謝柏昇！」

KID盼望再與小鬼相遇。（YouTube：野人七號部落）

KID Instagram全文：

憲哥說我們三個人一起吃飯的時間比家人還多，除了珍惜彼此沒有更重要的事情了，我想起很多我們一起的回憶，我們跑去龜山島夜宿一起唱歌跳舞，因為你把大家都當作自己人，所以太沒形象而無法全部剪進正片裡，我們跟憲哥去基隆玩，我因為不舒服，不喜歡開車的你主動開車戴我回家，有一次你說要我帶你出去玩，我們在小琉球的工作空檔，不管玩很大，早上五點帶你去玩水，兩個人回來被罵慘，我們卻裸體洗澡在房間大笑，不管任何人，上個月你說你不經意的說喜歡一條在國外賣的鯊魚手鍊，我用盡方法交到你手中，你拿到的時候，像極了小孩興奮到不行馬上戴上，我看到覺得超級開心，還有你說 「我不是空笑夢」想用我gopro拍的影片，我同一時間私訊玩很大幫忙直接剪成MV放在節目裡頭，給你一個驚喜，後來你打電話給我說了幾句噁心的謝謝，也正式邀請我拍攝這首歌正式的官方音樂錄影帶，我當兵的這一年你壓力大，被大家放大檢視，雖然這樣，你還是會常常私訊我講一下男人話題，我知道那就是我跟你男人的浪漫，聊天的結尾我總是會說一句 等我回來，你也一定會回我一個👍🏿黑色手手，然後繼續任勞任怨的幫我代班一年星光雲run新聞，下禮拜即將撥出的玩很大，那是你第一次在節目裡頭因為打漆彈生氣，我也知道節目可能不會剪出來，但是你生氣的原因竟然是說，我不要玩了，我捨不得你們被打，頓時覺得你就是每個人的另一半，在保護大家。

鬼哥，我們全部的人都很想你

依依不捨 捨不得 地球上最浪漫的一個人

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