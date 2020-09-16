安樂蝸｜218呎蝸居豪裝53萬　雙人床放閣樓仲有衣帽間空間用到盡

J2節目《安樂蝸》最新的一集由主持鍾晴、鄭雋熹和嘉賓程浩駿到訪一間只有218呎的蝸居，這是屋主夫婦首次置業的單位，他們跟小貓一家三口一起住的地方。

只有218呎，唯有把睡眠區搬到閣樓。（《安樂蝸》電視截圖）

單位走日系風，以白色和木色為主，感覺簡約柔和，可以提升空間感。只有218呎的地方，所以要善用空間，設計師加了閣樓，升起了睡眠區，下面做客飯廳，同時也有衣櫃和儲物櫃。一入門口就是廚房區，女屋主平時愛下廚，不過就空間有限，所以在樓梯底位再做了小型廚櫃，增添儲物地方。廚房對面是鞋櫃，鞋櫃下方墊高了，可以將屋主平日常穿的鞋放底下，比較方便。

單位細細，但竟然都有一個小小衣帽間。（《安樂蝸》電視截圖）

鞋櫃後面有兩個大衣櫃，做成了90度的設計，就有一個位置成為小型衣帽間，可以自成一角。設計師在衣櫃旁偷位設計了可以收起來的餐桌，吃飯時才拉出來用。至於樓上的閣樓就是睡眠區，放得下雙人床，旁邊有磨砂玻璃增加私隱度。單位本身有大窗，採光足夠，他們在電視櫃頂加了燈槽，除了可以補光加營造氣氛外，也有助增加空間感。單位的裝修費是53萬，二人住來說單位雖然比較狹小，但生活的需要都算是一應俱全。

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