吳若希貼血跡斑斑死屍相勁驚嚇　網民︰被你嚇親囉

歌手出身的吳若希（Jinny），除了唱歌外，近年也有拍劇集，實行多方面發展。現時懷孕中的她，不時在社交平台上載和分享陀B點滴，日前她在IG貼上一張躺在地上，身上血跡斑斑的照片，非常驚嚇。不過原來是拍劇的花絮來的，Jinny留言寫道︰「尋晚係度睇返舊相～啱啱加入公司，第一次拍劇，第一個角色，沒有對白，一出場就被車撞死，然後劇務俾了一封$1利是我～果陣先知，原來係劇中死左都有利是收～好似帛金既概念咁～～～返屋企途中仲好興奮諗緊果$1要捐落邊個機構。有無人知係邊一套劇？#考古學」

這張照片真的好驚嚇！（Instagram@jinnyng）

網民留言︰「其實我一開張相，被你嚇親囉」、「啱啱未睇到啲字之前嚇死我」等等，連陳煒也留了一個被嚇親的表情符號。不過，其實是劇照，大家可以冷靜一點！不少粉絲都留言猜是哪部劇，Jinny回覆《香港01》記者時揭曉是《老表，你好hea！》，她笑言當時「咩都唔識」，一收到劇本就只有一頁紙，劇情就是她推着嬰兒車走出馬路，就被車撞死了，原來劇中她是演張繼聰的媽媽。她又笑言︰「我嗰時就喺度諗，我撞車死應該係點樣死㗎呢？攞咗好多時間去諗點死呢？點樣死得靚啲呢？最後其實係冇用㗎。」她也笑指不知道為什麼找她演這個劇色，是PA通知她的。但其實不少網民也猜中了是《老表，你好hea！》呢，非常厲害！

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