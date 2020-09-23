小鬼逝世｜爸爸要與小鬼親母分遺產　更隨時背負千萬台幣房貸？

台灣男星小鬼（黃鴻升）上周三（16日）因主動脈剝離致血管阻塞在家中離世，終年36歲。他生前以家庭為重，除了是嫲嫲的乖孫子、爸爸的孝順兒子，妹妹心中最令人驕傲的哥哥、更是外甥的最佳舅父，不過他遺留下來的財產卻很有可能無法全數給他一生中最愛的家人，更有機會要他們負上千萬元台幣的貸款。

小鬼的遺產分配成為關注。（資料圖片）

據台灣傳媒報道，小鬼於兩年前為了可以和爸爸一起住，以4280萬台幣（約1140萬港元）買入遠離市區又空氣好、位於北投奇岩捷運站附近的84坪（約2990呎）大宅，內部裝修更是全依足爸爸的口味，例如黃爸爸喜歡看樹，所以小鬼堅持要有大露台讓爸爸俯視居所附近的樹景，又可在露台種花草盆栽。

小鬼和爸爸、妹妹和外甥關係相當好。（Instagram：@aes_alien）

小鬼當時預計於45歲時還清物業貸款，如今卻突然離世，有律師指出如果家人要繼續留住這間屋，就要背上千萬台幣（約266萬港元）貸款，每個月至少要付10萬台幣（約2萬6千港元）房貸，但如果想轉賣的話，卻因為買入未夠兩年，隨時還要多付35%的房地合一稅。

小鬼為了能夠與爸爸同住，於兩年前以4280萬台幣（約1140萬港元）買入遠離市區又空氣好、位於北投奇岩捷運站附近的84坪（約2990呎）大宅。（Instagram：@aes_alien）

另外，律師亦提到，由於小鬼本人並沒有立遺囑，再加上他未婚，因此他的遺產將會五五分配給他的父母。縱使小鬼父母早已離婚，而他自小亦由爸爸和嫲嫲撫養長大，他生前更將所有收入交給爸爸管理，但仍無法改變他親生母親能夠繼承遺產的法律地位。

小鬼生前由於並沒有立遺囑，遺產未能夠全數留給爸爸。（Instagram：@aes_alien）

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