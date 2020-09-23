小鬼逝世︱峮峮送別黃鴻升後首發聲：不知自己何時能復原

台灣男星小鬼（黃鴻升）上周三（16日）因主動脈剝離致血管阻塞在家中離世，終年36歲。他生前與峮峮傳出緋聞多時卻未有公開認愛，峮峮於小鬼離世當晚含淚認愛自揭已秘密拍拖一年半，更取消所有通告連續三日於靈堂陪伴男友最後一程，看得人相當心酸。她今日（23日）在Instagram發文，感謝這幾日所有支持她、給她力量的人，更勉勵所有為小鬼傷心掉淚的人：「雖然我也不曉得要到哪天我才會復原，但我們就一起跟著他的笛聲前進，總有一天我們都會好的。」

小鬼的女友峮峮連續三日堅守男友身旁。（VCG）

小鬼家屬於上周一連三日為他設靈。（資料圖片）

峮峮透露小鬼的好友在靈堂上給了她很大的力量：「你平常私下常提的那幾個好友、景仰的大哥都會來跟我聊上幾句，從大家的眼神就能感受到他們的真誠。你的兄弟甚至還很開心的跟我炫耀『他早了我半年認識你還跟你親親！』情感的深度與認識的時間長度是沒有關係的，所以我知道他們很多人真的都很愛你。」

峮峮聽到吳宗憲說，小鬼對自己傳送最後的一則訊息是「憲哥，謝謝你照顧峮峮」，馬上眼框泛紅。（三立新聞影片截圖）

她亦感謝小鬼的家人、吳宗憲及小鬼的好友們將男友私下提到自己的事情跟她分享：「又感人又好笑，所有的人包含粉絲、網友、路過的人都在說著（着）你的好。」

峮峮（右二）去年去小鬼（右一）主持的《綜藝玩很大》擔任嘉賓。（Instagram：@qun_04）

她還憶述男友之前對自己分享關於魔笛的故事，如今他在世上留低的全部都是好的回憶：「你的魔笛肯定超大一支而且奏效了，發自內心的正面、善良、溫暖、體貼、禮貌⋯更多更多的信念都傳達給大家了！」

峮峮形容小鬼是吹魔笛的男孩，將發自內心的正面、善良、溫暖、體貼、禮貌全部傳達給大家。（Instagram：@qun_04）

點擊觀看更多峮峮和小鬼的照片：