女團成員石森虹花秘戀「日本最帥牛郎」　忘我談情或賠上演藝前途

日本偶像向來都要遵守嚴格的「禁愛令」，違反的話極大可能會被公司雪藏，甚至要賠上前途。現年23歲的日本女團欅坂46（現名：櫻坂46）成員石森虹花，近日被爆秘密戀愛1年而無心工作，上個月更以身體不適為理由突然缺席《Music Station》錄影，極大可能即將面臨退團命運。而令她願意賠上前途的戀愛對象，居然就是有「日本最靚仔牛郎」之稱、在公關榜排行第一名的新宿歌舞伎町王牌男公關「秋」（シンスユー秋）。

石森虹花對秋一片癡情。（網上圖片）

石森虹花已經正與公司討論，希望能提早從團體畢業。（網上圖片）

據日本傳媒報道，秋是新宿歌舞伎町著名牛郎店「Since You」的生招牌，月入多達1000萬円（約74萬港元）。他外形帥氣不輸男偶像，更與男團EXILE成員岩田剛典有七分似，再加上甜美笑容和討人喜歡的性格，從不強迫客人喝酒，更會讓客人產生戀愛感，因此又有「新宿夜王」之稱，在歌舞伎町隨處能見到他的招牌。

秋是新宿歌舞伎町著名牛郎店「Since You」的生招牌，月入多達1000萬円（約74萬港元）。（網上圖片）

石森虹花於去年9月認識秋後火速墮入愛河，兩人從來不出外約會，多數都是秋直達石森虹花香閨密會。今年8月，秋被影到穿着全身名牌、拿着LV袋進入石森虹花的住宅，並逗留了14小時。然而，有指秋與石森虹花秘戀1年期間，亦有一名叫「B」的圈外女朋友，當她知道石森虹花的存在後質問秋，秋亦對此完全坦承。

秋有「新宿夜王」之稱，在歌舞伎町隨處能見到他的招牌。（網上圖片）

石森虹花對秋一片癡情，變得無心工作，上月突然甩底缺席《Music Station》錄影，近日更以身體不適為理由宣布暫停團體活動，而欅坂46的官方網站亦停止更新她的動態。據知情人士爆料，石森虹花已經正與公司討論，希望能提早從團體畢業。

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