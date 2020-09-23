超模Natalia攜三仔女嫁LV集團太子　由貧民窟躋身富豪家族超勵志

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現年38歲有「時裝界太子妃」之稱的俄羅斯名模Natalia Vodianova，於今年初被全球最大奢侈品集團LVMH（Moët Hennessy Louis Vuitton）太子Antoine Arnault求婚成功，原定於今年夏天在教堂舉行大型婚禮卻因疫情擱置，兩人於本周一（21日）正式簽字結為夫婦，Natalia由貧民窟女孩躋身成為首富家族一員的勵志故事再度成為關注。

（Instagram：@natasupernova）

Natalia自小於俄羅斯一個貧窮小鎮長大，爸爸當年拋棄家庭只剩下媽媽獨自撫養，Natalia為了幫患有腦癱的妹妹賺醫藥費，11歲時休學擺街檔賣水果，直到14歲時被星探發掘走上超模之路，短時間内就隨即得到各大國際品牌的青睞，更登上多個國際時裝雜誌封面。她於19歲時曾與英國貴族Justin Portman結婚並先後為他生了三個小朋友，最後婚姻維持了不足10年就宣告結束。

Natalia於14歲時被星探發掘走上超模之路，短時間内就隨即得到各大國際品牌的青睞，事業相當成功。（Instagram：@natasupernova）

她在情場失意時，遇上了LVMH集團太子Antoine Arnault並火速墮入愛河，之後再為對方生下兩個小朋友，至今一家七口一起生活非常熱鬧。Natalia亦以超模兼太子妃的身份，多次為LVMH集團的各式大活動站台，成為最佳的集團大使與賢內助。

Natalia一家七口相當熱鬧。（Instagram：@natasupernova）

Natalia

Natalia的老公Antoine是LVMH集團董事長的長子，一直被視作集團最有潛力的接班人之一，他於2018年被任命為LVMH的傳訊和形象主管，負責監督所有為LVMH工作的傳訊機構，並推動集團的全球戰略。他目前更同時是Berluti首席執行官、Loro Piana 主席兼集團傳訊和形象負責人，負責管理集團旗下的品牌形象。

Natalia於2011年與LVMH集團太子Antoine Arnault拍拖，之後更為對方生下兩個兒子。（Instagram：@natasupernova）

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