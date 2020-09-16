《超人回來了》Sam激減30kg消瘦一圈　年輕10歲猶如隱藏美男子

韓國澳洲籍諧星Sam Hammington自從帶一對混血兒子William和Bentley出演真人騷《超人回來了》後人氣急升，知名度大增迎來事業高峰，更得到「國民爸爸」的美譽。然而，一直受肥胖問題困擾的Sam曾在節目中做身體檢查後落淚，表示懼怕自己因健康問題而無法看着兩個兒子長大，於是萌生決心減肥的念頭，如今Sam已經在幾個月內成功減肥30kg，近日現身清談節目《Radio Star》時更整個人消瘦一圈，令網民紛紛表示認不出來，大讚Sam原來是靚仔一名。

Sam Hammington與一對混血兒子William和Bentley出演真人騷《超人回來了》後人氣急升。（sportschosun）

Sam在最新的《Radio Star》預告照片中瘦了一整圈，更將她的招牌鬍鬚一併剃乾淨，整個人看起來更有精神，更突出了他深邃的眼睛和輪廓，看起來年輕了10歲，獲網民大讚是隱藏的美男子。

Sam Hammington現身清談節目《Radio Star》時更整個人消瘦一圈，引起網民熱烈討論。（網上圖片）

Sam過去曾表示一生中減肥過無數次但都半途而廢，因經歷了很多失敗，所以人生中一次也沒有瘦過，不過為了一對兒子下定決心減肥，透露以減80kg以上為最終目標。Sam早前在直播中表示在專家幫忙下減已成功由120kg減至90kg：「在減肥期間，我的妻子說我太帥了，我想要更加努力回到高中時的體重。」他亦公開自己的減肥小秘訣：「我吃了很多糙米飯，有規律的飲食是很重要的。」

Sam Hammington的肚腩細了很多。（網上圖片）

Sam Hammington為了能健康地看着兩個兒子長大，下定決心減肥。（網上圖片）

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