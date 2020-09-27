全民造星III｜龔柯允出道13年冇名氣冇嘢輸　葉巧琳：預咗俾人鬧

《全民造星III》周六（26日）舉行記者會，50名參賽者身份曝光，當中包括參加過《亞洲星光大道》的李明憲（班長）、「馬拉天后」龔柯允（Karen）、樂遊團的主音葉巧琳（Mischa），以及雖然年僅26歲，但已出道8年的顧定軒（Zeno）等資歷較深的參賽者。四人接受《香港01》訪問時，均異口同聲表示跳舞是他們的弱項，Karen說：「因為冇經驗、唔識跳，所以成日都撞到！」眾人紛紛展示身上練舞造成的瘀青及傷口。

（左起）參加過《亞洲星光大道》的李明憲（班長）、「馬拉天后」龔柯允（Karen）、樂遊團的主音葉巧琳（Mischa）、以及雖然年僅26歲，但已出道8年的顧定軒（Zeno）算是節目中資歷較深的參賽者。（梁碧玲攝）

畢竟四人出道年資較長，說起在《全民造星III》重新挑戰會否擔心網民的負面評論，葉巧琳說：「其實入得嚟就預咗俾人講、預咗俾人鬧，其實我哋應該為自己嘅勇氣鼓掌，參加節目都係想更多觀眾睇到我哋真實、努力嘅一面。」

Karen贊同道：「我覺得自己冇嘢輸，喺香港咁多年其實我係冇乜名氣，呢個係事實。我覺得活得真實就好，有時跳舞我哋都唔化妝，壓力大都會爆煲，最想俾人睇到有成長。」班長坦言重新挑戰都掙扎了一段時間，但咬牙堅持下去令成功感更大，也令自己的演藝之路生色不少。

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Zeno可說是近年影視界冉冉升起的新星，接拍的影視作品一部連一部，在影視業的寒冬中闖出新天地，對觀眾而言他的起點亦較高，他就謙虛地說：「其實我喺其他方面都係能力稍弱，所以我同大家一樣都係要重新歸零去學習，亦放低自己嘅包袱。」Zeno坦言在《全民造星III》像上了一堂人生課：「對演戲路上都好有幫助，做戲需要更多人生歷練。」至於想在節目走多遠，班長說：「每一場都盡去，無論結果點都好，都學咗好多嘢。」

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