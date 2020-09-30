單立文上載陳年劇照回憶返晒嚟　 豹哥五度飾演西門慶最經典

「豹哥」單立文早前在Instagram上載一張23年前自己的小鮮肉陳年舊照，獲網民大讚年輕時非常靚仔，更有不少網民認出該照片是他於1987年在電影《聊齋艷譚》中的劇照，勾起不少影迷的回憶。事實上，豹哥3年前開始在無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》中飾演戇直的「熊樹仁」後，他才形象變得更入屋，而他年輕時主要在電影圈打滾，拍過三級電影之餘，角色亦多數是奸角或賤男。

豹哥近年憑《愛‧回家之開心速遞》成功入屋，但其實他以前主要在電影圈打滾，拍過三級電影至於，角色亦多數是奸角或賤男。（Instagram：@palsinn）

豹哥上載小鮮肉照片其實是他出道初期在三級電影《聊齋艷譚》中，飾演假扮成書生去色誘白狐三姐妹的魔神的照片，當時據悉豹哥一直以為《聊齋艷譚》是科幻片，直到去到片場開拍才知道原來是三級片，但由於已簽約無法返校只能硬着頭皮繼續拍，更開下一定要穿底褲拍攝的條件。最後電影票房大收過千萬，令他成為三級片的大紅人。

豹哥分享陳年舊照，笑言自己年輕時都是小鮮肉。（Instagram：@palsinn）

網民見到豹哥的舊照後馬上回憶湧現，紛紛以他過去的經典角色對白留言：「想偷我雞？」、「十蚊想贏二千五百幾萬？」。如果要講到豹哥最為令人印象深刻的角色，不得不提「西門慶」這個角色，皆因他一共前後在4部電影《潘金蓮之前世今生》、《金瓶風月》、《少女潘金蓮》、《新金瓶梅》，以及電視劇《恨鎖金瓶》演出了西門慶，因此講起西門慶絕對不會沒有豹哥份，他更有「西門慶專業戶」的稱號。另外，豹哥亦演過西門慶以外不少奸角或賤男角色，最令人熟悉的是《賭俠》中的侯賽因、《與龍共舞》的史公子和《城市獵人》的大腳等等。

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