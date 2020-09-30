林秀怡盼提前與男友體驗同居生活：到時唔得嘅話就賣咗層樓佢！

林秀怡昨日（29日）出席美劇《好醫生3》（The Good Doctor）的宣傳活動，近年她開副業得心應手。除了餐廳生意之外，她投資的美容院亦於上星期正式開幕做生意，再做老闆娘的秀怡坦言，請了大約11至12個經驗豐富的員工，現時雖然開業只有一星期生意暫時已上軌道，工作接到不停手。

（左起）黃嘉樂、江嘉敏、吳沚默、黃子恆、林秀怡及林景程齊齊出席美劇《好醫生3》（The Good Doctor）宣傳活動。（梁碧玲攝）

秀怡提到自己三年前開餐廳時反而比較吃力，因為自己和拍檔以及所有員工都沒有太多相關經驗，開業三年後再開始掌握竅門和賺錢：「反而美容院冇咁困身，因為我哋請嘅員工都好有經驗可以幫到我去經營，雖然我自己就比較冇經驗，但可以好快就上到軌道，希望能夠於一年內回本。」

近日再度榮升老闆娘的秀怡坦言因為疫情關係，自己餐廳生意都有虧損情況出現。（梁碧玲攝）

有不少服務業都因為疫情而受到很大的影響，秀怡坦言都有擔心：「我都好驚啊其實！但係都要見步行步。如果真係咁唔好彩（再有新一輪疫情），就可能真係要蝕一陣錢先，健康安全先係最緊要。」

林秀怡和林景程扮醫生扮得似模似樣。（梁碧玲攝）

林秀怡去年與男友買樓榮升業主，她透露兩人要於下年尾才能正式收樓展開同居生活，不過原來兩人之前從未試過同居：「一齊去旅行住咗幾日算唔算同居啊？去旅行都覺得OK嘅，我哋嘅關係好似老夫老妻，暫時都冇咩大吵大鬧，不過就係好似咁樣先大鑊，哈哈！」她笑言可以和男朋友嘗試一下去酒店staycation提前試一試同居生活：「瞓一個禮拜夠唔夠呢？（一個月啦！）一個月？好貴喎！都得嘅，試下佢！如果到時唔得嘅話，就賣咗層樓佢！」她亦透露自己和男朋友為了付首期相當慳家節儉，雖然每月人工剩下不多，但都夠用：「唔知佢會唔會畀家用我呢？」